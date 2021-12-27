Не сперечаємося, що набагато простіше купити чебуреки по дорозі додому чи замовити доставкою. Але ж куди смачніше, якщо їх приготувати власноруч і додати начинку на свій смак. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Рецепт домашніх чебуреків

Інгредієнти для тіста:

4 склянки борошна (об'єм склянки – 250 мл);

1,3 склянки води (320 мл);

2 столові ложки горілки;

1 яйце;

2 столові ложки рослинної олії;

0,5 чайної ложки солі.

Інгредієнти для м'ясної начинки:

700 грамів фаршу (змішаний);

350 грамів цибулі;

1/3 склянки кефіру;

сіль;

перець;

зелень та часник – на ваш смак.

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Інгредієнти для сирної начинки:

300 грамів твердого сиру;

зелень (петрушка та кріп):

2 помідори.

Спосіб приготування:

Закип'ятіть воду із сіллю та олією. В окріп одразу додайте пів склянки борошна, намагаючись розмішати грудочки і дайте охолонути. Тоді додайте яйце і горілку, усе добре перемішайте. Після цього поступово додавайте борошно і замісіть тісто. Дайте йому настоятися 1 годину. Розділіть тісто на кульки, розміром з м'ячик для настільного тенісу, та розкачайте на тоненькі коржики. Фарш розкладіть тонким шаром на одній половині коржика та накрийте другою, зліпивши краї. Смажте чебуреки в каструлі або сковороді на добре розігрітій олії з двох сторін, до золотисто-коричневого кольору.

Смачного!

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Чебуреки домашні / Фото instagram Моя кухня

Текст публікації Моя кухня:

Чебуреки домашні виходять тоненькі та хрумкі, начинка соковита.

Інгредієнти:

Тісто:

4 ст. борошна (об'єм склянки - 250 мл),

1,3 склянки води (320 мл),

2 столові ложки горілки (саме горілка надає тісту пухирчастість),

1 яйце,

2 ст. ложки рослинної олії,

0,5 чайної ложки солі.

Фарш:

700 г фаршу (змішаний),

350 г цибулі,

1/3 склянки кефіру

сіль,

перець.

зелень та часник якщо любите.

Начинка 2:

Сир (потертий),

зелень (петрушка та кріп),

і в кожен чебурек — тонка скибочка помідора.

Приготування:

Закип'ятити воду із сіллю та олією. Негайно заварити в ній пів склянки муки, намагаючись розмішати грудки, і дайте охолонути.

Потім додати яйце і горілку, перемішати, поступово додаючи борошн|, і вимісити тісто. Дати постояти 1:00.

Розділіть тісто на кульки, розміром з м'ячик для настільного тенісу, розкачайте у коржик завтовшки 1 мм.

Фарш розкласти тонким шаром на одній половині коржика, накрити і зліпити краї.

Смажити домашні чебуреки в каструлі або сковороді на добре розігрітій олії з двох сторін, до золотисто-коричневого кольору.

Смачного!