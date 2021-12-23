Хрумка скоринка та багато соковитої начинки – що може бути краще? Рецепт лінивого відкритого пирога з лавашем та сиром – знахідка для тих, хто не любить готувати їжу понад пів години.
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Пиріг можна подавати з бульйоном, вашим улюбленим гарніром або зі свіжими овочами. А можна їсти як й повноцінну страву. А ще – начинки у ньому можуть буди на будь-який смак. Дієтологиня Приймак запропонувала сирний варіант.
Відкритий пиріг з лаваша: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Лаваш без дріжджів – 100 грамів;
- Куряче яйце – 1 штука;
- Білий йогурт густий 1.6 % – 150 грамів;
- Твердий сир – 30 грамів;
- Зелень – 10 грамів;
- Сухий часник – 1 грам;
- Сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Для начинки змішайте йогурт, яйце, зелень, натертий твердий сир, часник та сіль.
- Тоді виріжте лаваш так, аби він ідеально помістився у формі для запікання.
- Після цього на дно форми викладіть більшу частину лаваша, зверху – начинку, а по кругу форми зробіть бортики також з лаваша.
- Відправте випікати у розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації дієтологині Приймак:
Відкритий пиріг з лаваша. Хрусткий та соковитий!