Не спорим, что гораздо проще купить чебуреки по дороге домой или заказать доставкой. Но куда вкуснее, если их приготовить собственноручно и добавить начинку по своему вкусу. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Рецепт домашних чебуреков

Ингредиенты для теста:

  • 4 стакана муки (объем стакана – 250 мл);
  • 1,3 стакана воды (320 мл);
  • 2 столовые ложки водки;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовых ложки растительного масла;
  • 0,5 чайной ложки соли.

Ингредиенты для мясной начинки:

  • 700 граммов фарша (смешанный);
  • 350 граммов лука;
  • 1/3 стакана кефира;
  • соль;
  • перец;
  • зелень и чеснок – по вашему вкусу.

Ингредиенты для творожной начинки:

  • 300 г твердого сыра;
  • зелень (петрушка и укроп):
  • 2 помидора.

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду с солью и растительным маслом. В кипяток сразу добавьте пол стакана муки, пытаясь размешать комочки и дайте остыть.
  2. Затем добавьте яйцо и водку, все хорошо перемешайте. После этого постепенно добавляйте муку и замесите тесто. Дайте ему настояться 1 час.
  3. Разделите тесто на шарики, размером с мячик для настольного тенниса, и раскатайте на тоненькие лепешки.
  4. Фарш разложите тонким слоем на одной половине лепешки и накройте другой, слепив края.
  5. Жарьте чебуреки в кастрюле или сковороде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.

Приятного аппетита!

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Чебуреки домашние
Чебуреки домашние / Фото instagram

Текст публикации Моя кухня:

Чебуреки домашние получаются тоненькие и хрустящие, сочная начинка.

Ингредиенты:
Тесто:

4 ст. муки (объем стакана – 250 мл),
1,3 стакана воды (320 мл),
2 столовые ложки водки (именно водка придает тесту пузырчатость),
1 яйцо,
2 ст. ложки растительного масла,
0,5 чайной ложки соли.

Фарш:

700 г фарша (смешанный),
350 г лука,
1/3 стакана кефира
соль,
перец.
зелень и чеснок если любите.

Начинка 2:

Сыр (потертый),
зелень (петрушка и укроп),
и каждый чебурек — тонкий ломтик помидора.

Приготовление:

Вскипятить воду с солью и растительным маслом. Немедленно заварите в ней пол стакана муки, пытаясь размешать комки, и дайте остыть.
Затем добавить яйцо и водку, перемешать, постепенно добавляя муку, и вымесить тесто. Дать постоять один час.
Разделите тесто на шарики, размером с мячик для настольного тенниса, раскатайте в лепешку толщиной 1 мм.
Фарш разложить тонким слоем на одной половине лепешки, накрыть и слепить края.
Жарить домашние чебуреки в кастрюле или сковороде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.

Приятного аппетита!