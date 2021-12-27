Не спорим, что гораздо проще купить чебуреки по дороге домой или заказать доставкой. Но куда вкуснее, если их приготовить собственноручно и добавить начинку по своему вкусу. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Рецепт домашних чебуреков

Ингредиенты для теста:

4 стакана муки (объем стакана – 250 мл);

1,3 стакана воды (320 мл);

2 столовые ложки водки;

1 яйцо;

2 столовых ложки растительного масла;

0,5 чайной ложки соли.

Ингредиенты для мясной начинки:

700 граммов фарша (смешанный);

350 граммов лука;

1/3 стакана кефира;

соль;

перец;

зелень и чеснок – по вашему вкусу.

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Ингредиенты для творожной начинки:

300 г твердого сыра;

зелень (петрушка и укроп):

2 помидора.

Способ приготовления:

Вскипятите воду с солью и растительным маслом. В кипяток сразу добавьте пол стакана муки, пытаясь размешать комочки и дайте остыть. Затем добавьте яйцо и водку, все хорошо перемешайте. После этого постепенно добавляйте муку и замесите тесто. Дайте ему настояться 1 час. Разделите тесто на шарики, размером с мячик для настольного тенниса, и раскатайте на тоненькие лепешки. Фарш разложите тонким слоем на одной половине лепешки и накройте другой, слепив края. Жарьте чебуреки в кастрюле или сковороде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.

Приятного аппетита!

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Чебуреки домашние / Фото instagram

Текст публикации Моя кухня:

Чебуреки домашние получаются тоненькие и хрустящие, сочная начинка.

Ингредиенты:

Тесто:

4 ст. муки (объем стакана – 250 мл),

1,3 стакана воды (320 мл),

2 столовые ложки водки (именно водка придает тесту пузырчатость),

1 яйцо,

2 ст. ложки растительного масла,

0,5 чайной ложки соли.

Фарш:

700 г фарша (смешанный),

350 г лука,

1/3 стакана кефира

соль,

перец.

зелень и чеснок если любите.

Начинка 2:

Сыр (потертый),

зелень (петрушка и укроп),

и каждый чебурек — тонкий ломтик помидора.

Приготовление:

Вскипятить воду с солью и растительным маслом. Немедленно заварите в ней пол стакана муки, пытаясь размешать комки, и дайте остыть.

Затем добавить яйцо и водку, перемешать, постепенно добавляя муку, и вымесить тесто. Дать постоять один час.

Разделите тесто на шарики, размером с мячик для настольного тенниса, раскатайте в лепешку толщиной 1 мм.

Фарш разложить тонким слоем на одной половине лепешки, накрыть и слепить края.

Жарить домашние чебуреки в кастрюле или сковороде на хорошо разогретом масле с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.