Корисні снеки під фільм: як приготувати вдома чипси з буряка
Джерело:інстаграм Кухня ТВ
А ви також робите запаси смачненького на випадок, якщо захочеться щось пожувати під фільм чи серіал? Не поспішайте скуповувати шкідливі снеки! Ми знаємо, як за 30 хвилин приготувати вдома корисні чипси з буряка.
Про шкоду картопляних чипсів усі знають, але щоразу встояти перед покупкою одненької пачки з улюбленим смаком буває складно. Пропонуємо на цей раз піти трохи інших шляхом. Приготуйте вдома бурякові чипси – це смачна та здорова альтернатива. Вони ідеально підійдуть як для звичного перекусу, так і для того, аби похрумтіти перед телевізором.
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Як власноруч приготувати чипси з буряка
- Наріжте очищений буряк тонкими скибочками (приблизно 2 – 3 мм) та змішайте у мисці улюблені спеції (наприклад, мелений часник, сіль, перець, розмарин).
- Викладіть скибочки на паперовий рушник і залиште на 15 хвилин, щоб вони трохи підсохли.
- Тоді перекладіть буряк на встелену пергаментом форму для запікання та змастіть кожну скибочку оливковою олією і посипте сумішшю спецій.
- Запікайте у розігрітій до 140 градусів духовці приблизно 30 хвилин.
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Бурякові чипси / Фото instagram Кухня ТВ
Повний текст публікації:
Чипси з буряків – смачний та корисний варіант перекусу! Приготувати їх дуже легко:
Розігрійте духовку до 140 градусів.
Змішайте спеції на смак: мелений часник, сіль, розмарин.
Вимийте та очистіть буряк. Наріжте його тонкими скибочками приблизно 2-3 мм.
Викладіть скибочки на паперовий рушник і залиште на 15 хвилин, щоб вони трохи підсохли.
Змастіть кожну скибочку оливковою олією і посипте сумішшю спецій.
Застеліть лист пергаменту, а потім викладіть на нього шматочки буряка.
Запікайте в духовці приблизно 30 хвилин, перевертаючи шматочки кожні 10 хвилин, щоб вони рівномірно пропеклися.