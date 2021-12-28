О вреде картофельных чипсов все знают, но каждый раз устоять перед покупкой пачки с любимым вкусом бывает сложно. Предлагаем на этот раз пойти немного другим путем. Приготовьте дома свекольные чипсы – это вкусная и здоровая альтернатива. Они идеально подойдут как для привычного перекуса, так и для того, чтобы похрустеть перед телевизором.

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Как собственноручно приготовить чипсы из свеклы

Нарежьте очищенную свеклу тонкими ломтиками (примерно 2 – 3 мм) и смешайте в миске любимые специи (например, молотый чеснок, соль, перец, розмарин). Выложите ломтики на бумажное полотенце и оставьте на 15 минут, чтобы они немного подсохли. Тогда переложите свеклу на устланную пергаментом форму для запекания и смажьте каждый ломтик оливковым маслом и посыпьте смесью специй. Запекайте в разогретой до 140 градусов духовке примерно 30 минут.

Совет: переворачивайте кусочки каждые 10 минут, чтобы они равномерно пропеклись.

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Свекольные чипсы / Фото instagram Кухня ТВ

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Чипсы из свеклы – вкусный и полезный вариант перекуса! Приготовить их очень легко: