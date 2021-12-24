Проте основний недолік ролів, суші або сашімі полягає в тому, що готуються вони зовсім не швидко. Однак відома українська кулінарна експертка та суддя шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова знайшла вихід – ліниві суші в стакані!
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Рецепт
Інгредієнти
- рис для суші – 150 грамів;
- авокадо – 1 штука;
- сир "Філадельфія" – 200 грамів;
- червона риба (горбуша);
- червона ікра – 100 грамів;
- листя норі – 2 листки;
- соус устричний – 1 столова ложка;
- соус соєвий – 4 столові ложки;
- васабі – 0,5 чайної ложки;
- кунжутна олія – 1 столова ложка;
- оцет рисовий – 2 – 3 столові ложки;
- цукор – 1 чайна ложка;
- сіль – 1 чайна ложка.
Приготування
- Філе червоної риби наріжте кубиками.
- Замаринуйте в устричному соусі та кунжутному маслі.
- Очистіть та наріжте авокадо (також кубиками).
- Рис для суші добре промийте й зваріть на невеликому вогні. Зверніть увагу, що рис не потрібно помішувати, лише тоді він вийде розсипчастим та смачним.
- Підготуйте заправку: змішайте рисовий оцет, сіль та цукор в каструлі й поставте на невеликий вогонь.
- "Розтопіть" суміш до однорідності.
- Змішайте рис із заправкою.
- Норі треба дрібно нарізати кулінарними ножицями та викласти на дно склянок.
- Тепер потрібно викласти інгредієнти у зручну склянку: перший шар – рис, другий шар – риба, третій – сир "Філадельфія", четвертий – авокадо, п'ятий – норі, шостий – рис.
- Зверху викладіть червону ікру.
- Змішайте соєвий соус з васабі.
- Вставте всередину трубочку, за допомогою шприца влийте соус всередину та приберіть трубочку.
Смачного!
Рецепт лінивих суші від Тетяни Литвинової: відео