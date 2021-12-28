Про шкоду картопляних чипсів усі знають, але щоразу встояти перед покупкою одненької пачки з улюбленим смаком буває складно. Пропонуємо на цей раз піти трохи інших шляхом. Приготуйте вдома бурякові чипси – це смачна та здорова альтернатива. Вони ідеально підійдуть як для звичного перекусу, так і для того, аби похрумтіти перед телевізором.

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Як власноруч приготувати чипси з буряка

Наріжте очищений буряк тонкими скибочками (приблизно 2 – 3 мм) та змішайте у мисці улюблені спеції (наприклад, мелений часник, сіль, перець, розмарин). Викладіть скибочки на паперовий рушник і залиште на 15 хвилин, щоб вони трохи підсохли. Тоді перекладіть буряк на встелену пергаментом форму для запікання та змастіть кожну скибочку оливковою олією і посипте сумішшю спецій. Запікайте у розігрітій до 140 градусів духовці приблизно 30 хвилин.

Порада: перевертайте шматочки кожні 10 хвилин, щоб вони рівномірно пропеклися.

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Бурякові чипси / Фото instagram Кухня ТВ

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Чипси з буряків – смачний та корисний варіант перекусу! Приготувати їх дуже легко:

Розігрійте духовку до 140 градусів.

Змішайте спеції на смак: мелений часник, сіль, розмарин.

Вимийте та очистіть буряк. Наріжте його тонкими скибочками приблизно 2-3 мм.

Викладіть скибочки на паперовий рушник і залиште на 15 хвилин, щоб вони трохи підсохли.

Змастіть кожну скибочку оливковою олією і посипте сумішшю спецій.

Застеліть лист пергаменту, а потім викладіть на нього шматочки буряка.

Запікайте в духовці приблизно 30 хвилин, перевертаючи шматочки кожні 10 хвилин, щоб вони рівномірно пропеклися.