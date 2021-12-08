Частенько під улюблений фільм чи серіал хочеться чогось погризти, тож сьогодні розповімо, як нашвидкуруч приготувати ідеальну закуску. Вона стане здоровою альтернативою чипсам та сухарикам. Йдеться про домашній крекер зі смаком цибулі.

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Хрусткий цибулевий крекер: покроковий рецепт

Інгредієнти

160 грамів попередньо приготовленого пюре з цибулі;

60 мілілітрів рослинної олії:

1,5 чайної ложки солі;

250 грамів борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

Сушений часник та зелень – на ваш смак.

Спосіб приготування

Цибулеве пюре, яке легко можна приготувати у блендері або за допомогою звичайної тертки, змішайте з усіма іншими інгредієнтами. Лише борошно додавайте поступово. Замісіть м'яке тісто, аби воно не прилипало. Розкачайте тісто якомога тонше та розріжте його на квадратики. Розкладіть шматки тіста на формі для запікання та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

Лайфхак: якщо крекери вийшли загрубими або вони не хрумтять, вимкніть духовку і залиште їх трохи підсушитися.

Смачного та приємного перегляду!

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Цибулевий крекер своїми руками / Фото instagram

Текст публікації katty_yeti_gv:

Хрустики на вечір під фільм

160 гр цибульного пюре (використовуємо блендер або тертку)

60 мл рослинної олії

1,5 ч. л. солі

250 гр муки (орієнтуйтеся по тісту, може знадобиться більше або менше)

1 ч. л. розпушувача

Також можна додати трохи сушеного часнику або зеленої цибулі.

З'єднуємо всі інгредієнти та замішуємо м'яке тісто, яке не прилипає. Розкочуємо в тонкий пласт, що тонше, тим краще буде хрумтіти. Розрізаємо на квадратики. З цієї кількості тіста виходить два листи.

Випікаємо в духовці при 180 градусах приблизно 18 хвилин. Якщо крекери вийшли товстими або не хрумтять, вимкніть духовку і залиште їх трохи підсушитися.

Насолоджуємося і хрустимо на своє задоволення!