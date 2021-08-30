Харчуйтеся смачно: як приготувати неймовірний салат з авокадо і грибами
30 серпня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Якщо вам захотілося чогось новенького – цей варіант для вас! Смачний і поживний салат з авокадо і печерицями точно вам сподобається.
Готується страва дуже швидко та просто. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з авокадо
Інгредієнти:
- Авокадо – 1 штука.
- Огірки – 2 штуки.
- Помідори – 2 штуки.
- Шампіньйони – 5 штуки.
- Листя молодого шпинату – 1/2 пучка.
- Оливкова олія – 2 столові ложки.
- Сік лимона – 1 столова ложка.
- Насіння – 1 столова ложка.
Салат готується швидко та просто / Фото з інстаграму Марини Боржемської
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Як приготувати:
- Листя шпинату миємо й відрізаємо стебла.
- Овочі миємо. Огірки нарізаємо кубиками, а гриби (відварені, тушковані або сирі) – половинками.
- Авокадо очищаємо від шкірки та нарізаємо слайсами.
- Оливкову олію змішуємо з лимонним соком.
- На тарілку викладаємо шпинат, огірки, помідори та часточки авокадо.
- Поливаємо салат заправкою і посипаємо насінням.
Салат готовий! Смачного!
Салат з авокадо – смачний та корисний / Фото Pixabay