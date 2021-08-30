Харчуйтеся смачно: як приготувати неймовірний салат з авокадо і грибами

Якщо вам захотілося чогось новенького – цей варіант для вас! Смачний і поживний салат з авокадо і печерицями точно вам сподобається.

Готується страва дуже швидко та просто. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Салат з авокадо

Інгредієнти:

Авокадо – 1 штука.

Огірки – 2 штуки.

Помідори – 2 штуки.

Шампіньйони – 5 штуки.

Листя молодого шпинату – 1/2 пучка.

Оливкова олія – 2 столові ложки.

Сік лимона – 1 столова ложка.

Насіння – 1 столова ложка.

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Салат готується швидко та просто / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

Листя шпинату миємо й відрізаємо стебла.

Овочі миємо. Огірки нарізаємо кубиками, а гриби (відварені, тушковані або сирі) – половинками.

Авокадо очищаємо від шкірки та нарізаємо слайсами.

Оливкову олію змішуємо з лимонним соком.

На тарілку викладаємо шпинат, огірки, помідори та часточки авокадо.

Поливаємо салат заправкою і посипаємо насінням.

Салат готовий! Смачного!

Салат з авокадо – смачний та корисний / Фото Pixabay