Сезон фруктів продовжується, тож не упускайте можливості насолодитися персиками, нектаринами, сливами, кавунами, динями та іншими. А ще з них можна готувати круті десерти. Зокрема, дієтолог Андрій Невський розповів, як спекти шарлотку з дині. Випічка виходить дуже незвичайною, яка точно сподобається всім.
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Динева шарлотка: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- яйця – 3 штуки;
- цукор – 115 грамів;
- борошно – 100 грамів;
- диня – 200 грамів;
- ванільний цукор – 2 грами;
- розпушувач – 10 грамів;
- соняшникова олія для змащування;
- кориця для посипання.
Спосіб приготування:
- Змішайте яйця зі 100 грамами цукру, додайте ванільний цукор та усе добре перемішайте.
- Поступово додавайте борошно і розпушувач, ретельно перемішуючи.
- Очищену дину поріжте на невеликі кубики.
- Змастіть форму олією, вилийте тісто та акуратно розподіліть по ньому кубики дині. Посипте зверху корицею і цукром.
- Відправте у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Ми зараз активно їмо сезонні фрукти: персики, нектарини, сливи, кавуни і дині. Цього разу купили ну дуже вже велику торпеду (або який це сорт) і вирішили використати її в наших кулінарних шедеврах. Вийшло дуже смачно!
КБЖУ на 100 г: 237 / 6.8 / 4.6 / 42
Інгредієнти:
яйця, 3 шт.;
цукор, 115 г;
борошно (у нас пшеничне), 100 г;
диня, 200 г;
ванільний цукор, 2 г;
розпушувач, 10 г;
соняшникова олія для змащування,
кориця для посипання.
Приготування:
⠀
Змішайте яйця з 100 г цукру, додайте ванільний цукор, перемішайте
Додайте поступове борошно і розпушувач, ретельно перемішайте.
Очистіть диню, приберіть насіння, поріжте на невеликі кубики.
Змастіть форму маслом, вилийте тісто, акуратно розмістіть там кубики дині.
Посипте зверху корицею і цукром.
Поставте в заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.
Смачного!