Сезон фруктів продовжується, тож не упускайте можливості насолодитися персиками, нектаринами, сливами, кавунами, динями та іншими. А ще з них можна готувати круті десерти. Зокрема, дієтолог Андрій Невський розповів, як спекти шарлотку з дині. Випічка виходить дуже незвичайною, яка точно сподобається всім.

І ще Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт

Зберігайте оригінальний рецепт та експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

Динева шарлотка: покроковий рецепт

Інгредієнти:

яйця – 3 штуки;

цукор – 115 грамів;

борошно – 100 грамів;

диня – 200 грамів;

ванільний цукор – 2 грами;

розпушувач – 10 грамів;

соняшникова олія для змащування;

кориця для посипання.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”!

Спосіб приготування:

Змішайте яйця зі 100 грамами цукру, додайте ванільний цукор та усе добре перемішайте. Поступово додавайте борошно і розпушувач, ретельно перемішуючи. Очищену дину поріжте на невеликі кубики. Змастіть форму олією, вилийте тісто та акуратно розподіліть по ньому кубики дині. Посипте зверху корицею і цукром. Відправте у заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

Читайте також Рецепт вихідного дня: неймовірний пудинг з манго та насінням чіа

Текст публікації Андрія Невського:

Ми зараз активно їмо сезонні фрукти: персики, нектарини, сливи, кавуни і дині. Цього разу купили ну дуже вже велику торпеду (або який це сорт) і вирішили використати її в наших кулінарних шедеврах. Вийшло дуже смачно!

КБЖУ на 100 г: 237 / 6.8 / 4.6 / 42

Інгредієнти:

яйця, 3 шт.;

цукор, 115 г;

борошно (у нас пшеничне), 100 г;

диня, 200 г;

ванільний цукор, 2 г;

розпушувач, 10 г;

соняшникова олія для змащування,

кориця для посипання.

Приготування:

⠀

Змішайте яйця з 100 г цукру, додайте ванільний цукор, перемішайте

Додайте поступове борошно і розпушувач, ретельно перемішайте.

Очистіть диню, приберіть насіння, поріжте на невеликі кубики.

Змастіть форму маслом, вилийте тісто, акуратно розмістіть там кубики дині.

Посипте зверху корицею і цукром.

Поставте в заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!