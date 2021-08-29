Сезон фруктов продолжается, поэтому не упускайте возможности насладиться персиками, нектаринами, сливами, арбузами, дынями и другими. А еще из них можно готовить крутые десерты. В частности, диетолог Андрей Невский рассказал, как испечь шарлотку из дыни. Выпечка получается очень необычной, которая точно понравится всем.

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Дыневая шарлотка: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйца – 3 штуки;

сахар – 115 граммов;

мука – 100 граммов;

дыня – 200 граммов;

ванильный сахар – 2 грамма;

разрыхлитель – 10 граммов;

подсолнечное масло для смазывания;

корица для посыпки.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

Способ приготовления:

Смешайте яйца со 100 граммами сахара, добавьте ванильный сахар и все хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, тщательно перемешивая. Очищенную дину порежьте на небольшие кубики. Смажьте форму маслом, вылейте тесто и аккуратно распределите по нему кубики дыни. Посыпьте сверху корицей и сахаром. Отправьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Мы сейчас активно едим сезонные фрукты: персики, нектарины, сливы, арбузы и дыни. На этот раз купили уж очень большую торпеду (или какой это сорт) и решили использовать ее в наших кулинарных шедеврах. Получилось очень вкусно!

КБЖУ на 100 г: 237 / 6.8 / 4.6 / 42

ингредиенты:

яйца, 3 шт.;

сахар, 115 г

мука (у нас пшеничная), 100 г

дыня, 200 г

ванильный сахар, 2 г

разрыхлитель, 10 г

подсолнечное масло для смазывания,

корица для посыпки.

Приготовление:

⠀

Смешайте яйца с 100 г сахара, добавьте ванильный сахар, перемешайте

Добавьте постепенную муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.

Очистите дыню, уберите семена, порежьте на небольшие кубики.

Смажьте форму маслом, вылейте тесто, аккуратно разместите там кубики дыни.

Посыпьте сверху корицей и сахаром.

Поставьте в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.