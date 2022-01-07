Як смачно приготувати ростбіф: рецепт м'ясної страви для святкового столу
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Ростбіф – це та універсальна м'ясна страва, яка стане "головним героєм" будь-якого застілля. Готується не так складно, як ми звикли уявляти, а виходить дуже смачно й ситно.
Не дарма ми назвали запечену яловичину універсальною стравою. Вона може відмінним доповненням для меню на весь день. З м'яса можна зробити бутерброди, додати до салату чи пасти та й з гарніром ідеально поєднається.
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Що таке ростбіф
У перекладі з англійської назва страви означає просто "смажену яловичину", у якої зверху ароматна хрумка скоринка, а серединка трохи непропечена. Ростбіф прийшов до нас з Англії. По суті, це великий шматок м'яса, запечений на вогні або в духовці.
Як приготувати ростбіф на грилі: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- Вирізка яловича – 2 кілограми;
- Сіль – 20 грамів;
- Соєвий соус – 40 грамів;
- Вустерширський соус – 20 грамів;
- Сухий часник – 1 чайна ложка;
- Перець мелений чорний – 1
- Паприка копчена – 1 чайна ложка;
- Коріандр мелений – 1 чайна ложка;
- Розмарин – 2 гілки;
- Часник – 6 зубчиків.
Спосіб приготування:
- М'ясо помістіть у глибоку миску, посипте усіма спеціями та полийте соусами. Добряче натріть яловичу вирізку з усіх сторін та залиште маринуватися у холодильнику на цілу ніч.
- Перед готуванням зв'яжіть м'ясо мотузкою, надаючи йому потрібної форми.
- Відправте ростбіф на годину коптитися у грилі при температурі 120 – 140 градусі. Потім змастіть олією вирізку та обсмажте її з усіх сторін до золотисто-коричневої скоринки при температурі 250 градусів.
Смачного!
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Текст публікації Миколи Люлька:
Мій найкращий ростбіф
Вирізка яловича 2.0 кг
Сіль 20 г
Соєвий соус 40 г
Соус ворчестер 20 г
Сухий часник 1 ч.л
Перець мелений чорний 1 ч.л
Паприка копчена 1 год.
Коріандр мелений 1 ч.л
Розмарин 2 гілки
Часник 6 зубків
Залишаємо маринувати на ніч, після цього коптимо при температурі 120-140 градусів одну годину, змащуємо олією і обсмажуємо з усіх боків при температурі 250 градусів.