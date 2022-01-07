Не зря мы назвали запеченную говядину универсальным блюдом. Она может быть отличным дополнением для меню на весь день. Из мяса можно сделать бутерброды, добавить в салат или пасту и с гарниром идеально сочетается.

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Что такое ростбиф

В переводе с английского название блюда означает просто "жареную говядину", у которой сверху ароматная хрустящая корочка, а серединка немного непропеченная. Ростбиф пришел к нам из Англии. По сути это большой кусок мяса, запеченный на огне или в духовке.

Как приготовить ростбиф на гриле?

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 2 килограмма;

Соль – 20 граммов;

Соевый соус – 40 граммов;

Вустерширский соус – 20 граммов;

Сухой чеснок – 1 чайная ложка;

Перец молотый черный – 1

Паприка копченая – 1 чайная ложка;

Кориандр молотый – 1 чайная ложка;

Розмарин – 2 ветви;

Чеснок – 6 зубчиков.

Способ приготовления:

Мясо поместите в глубокую миску, посыпьте всеми специями и полейте соусами. Натрите хорошо говяжью вырезку со всех сторон и оставьте мариноваться в холодильнике на всю ночь. Перед приготовлением свяжите мясо веревкой, придавая ему нужную форму. Отправьте ростбиф на час коптиться в гриле при температуре 120 – 140 градусов. Затем смажьте маслом вырезку и обжарьте ее со всех сторон до золотисто-коричневой корочки при температуре 250 градусов.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Николая Люлька:

Мой лучший ростбиф

Вырезка говяжья 2.0 кг

Соль 20 г

Соевый соус 40 г

Соус ворчестер 20 г

Сухой чеснок 1 ч.л

Перец молотый черный 1 ч.л

Паприка копченая 1 час.

Кориандр молотый 1 ч.л

Розмарин 2 ветки

Чеснок 6 зубков