Не зря мы назвали запеченную говядину универсальным блюдом. Она может быть отличным дополнением для меню на весь день. Из мяса можно сделать бутерброды, добавить в салат или пасту и с гарниром идеально сочетается.
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Что такое ростбиф
В переводе с английского название блюда означает просто "жареную говядину", у которой сверху ароматная хрустящая корочка, а серединка немного непропеченная. Ростбиф пришел к нам из Англии. По сути это большой кусок мяса, запеченный на огне или в духовке.
Как приготовить ростбиф на гриле?
Ингредиенты:
- Вырезка говяжья – 2 килограмма;
- Соль – 20 граммов;
- Соевый соус – 40 граммов;
- Вустерширский соус – 20 граммов;
- Сухой чеснок – 1 чайная ложка;
- Перец молотый черный – 1
- Паприка копченая – 1 чайная ложка;
- Кориандр молотый – 1 чайная ложка;
- Розмарин – 2 ветви;
- Чеснок – 6 зубчиков.
Способ приготовления:
- Мясо поместите в глубокую миску, посыпьте всеми специями и полейте соусами. Натрите хорошо говяжью вырезку со всех сторон и оставьте мариноваться в холодильнике на всю ночь.
- Перед приготовлением свяжите мясо веревкой, придавая ему нужную форму.
- Отправьте ростбиф на час коптиться в гриле при температуре 120 – 140 градусов. Затем смажьте маслом вырезку и обжарьте ее со всех сторон до золотисто-коричневой корочки при температуре 250 градусов.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Николая Люлька:
Мой лучший ростбиф
Вырезка говяжья 2.0 кг
Соль 20 г
Соевый соус 40 г
Соус ворчестер 20 г
Сухой чеснок 1 ч.л
Перец молотый черный 1 ч.л
Паприка копченая 1 час.
Кориандр молотый 1 ч.л
Розмарин 2 ветки
Чеснок 6 зубков
Оставляем мариновать на ночь, после этого коптим при температуре 120-140 градусов один час, смазываем растительным маслом и обжариваем со всех сторон при температуре 250 градусов.