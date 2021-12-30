Скумбрію вважають однією з найсмачніших та бюджетних риб. Вона до того ж має багато жирів, які корисні для серця. У матеріалі розповідаємо, як правильно і легко чистити цю рибу.

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Скумбрія має тонку шкірку і крихітну луску, тому це одна з небагатьох риб, у яких не потрібно видаляти луску перед очищенням або філе.

Почистити скумбрію швидко і легко, навіть якщо ви рідко працюєте з цілою рибою. Вам знадобиться ніж для філе або канцелярський ніж з довгим тонким та гострим лезом.

Просте очищення

Крок 1.

Покладіть скумбрію на кухонну дошку. Відріжте голову або, якщо ви віддаєте перевагу залишити голову, переріжте горло від зябер до зябер.

Крок 2.

Візьміть скумбрію за спину і обертайте рибу, поки не побачите крихітний отвір, що позначає її сфінктер. Вставте туди кінчик ножа. Зробити це слід досить глибоко, щоб проникнути в шкіру.

Крок 3.

Просуньте кінчик ножа по довжині черевця скумбрії, поки не досягнете надрізу в її горлі.

Крок 4.

Протягніть пальцем і витягніть нутрощі риби. Промийте черевну порожнину холодною водою.

Порада

Під час роботи зі скумбрією надягайте хорошу пару одноразових кухонних рукавичок. Рукавички забезпечують краще зчеплення, ніж голі пальці. Також вони запобігають запаху риби від ваших рук.

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