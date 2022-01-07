Не дарма ми назвали запечену яловичину універсальною стравою. Вона може відмінним доповненням для меню на весь день. З м'яса можна зробити бутерброди, додати до салату чи пасти та й з гарніром ідеально поєднається.

І ще Найлегший і правильний спосіб очистити скумбрію: поради та хитрощі

Що таке ростбіф

У перекладі з англійської назва страви означає просто "смажену яловичину", у якої зверху ароматна хрумка скоринка, а серединка трохи непропечена. Ростбіф прийшов до нас з Англії. По суті, це великий шматок м'яса, запечений на вогні або в духовці.

Як приготувати ростбіф на грилі: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Вирізка яловича – 2 кілограми;

Сіль – 20 грамів;

Соєвий соус – 40 грамів;

Вустерширський соус – 20 грамів;

Сухий часник – 1 чайна ложка;

Перець мелений чорний – 1

Паприка копчена – 1 чайна ложка;

Коріандр мелений – 1 чайна ложка;

Розмарин – 2 гілки;

Часник – 6 зубчиків.

Спосіб приготування:

М'ясо помістіть у глибоку миску, посипте усіма спеціями та полийте соусами. Добряче натріть яловичу вирізку з усіх сторін та залиште маринуватися у холодильнику на цілу ніч. Перед готуванням зв'яжіть м'ясо мотузкою, надаючи йому потрібної форми. Відправте ростбіф на годину коптитися у грилі при температурі 120 – 140 градусі. Потім змастіть олією вирізку та обсмажте її з усіх сторін до золотисто-коричневої скоринки при температурі 250 градусів.

Смачного!

Читайте також Коли пергаментного паперу нема під рукою: 4 варіанти, на чому ще можна випікати

Текст публікації Миколи Люлька:

Мій найкращий ростбіф

Вирізка яловича 2.0 кг

Сіль 20 г

Соєвий соус 40 г

Соус ворчестер 20 г

Сухий часник 1 ч.л

Перець мелений чорний 1 ч.л

Паприка копчена 1 год.

Коріандр мелений 1 ч.л

Розмарин 2 гілки

Часник 6 зубків

Залишаємо маринувати на ніч, після цього коптимо при температурі 120-140 градусів одну годину, змащуємо олією і обсмажуємо з усіх боків при температурі 250 градусів.