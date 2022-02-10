Як приготувати піцу у формі серця: найпростіший рецепт до Дня Валентина у фото
Джерело:Mashed
День святого Валентина невпинно наближається, а це означає, що саме час визначатися з сюрпризом для коханих людей. А якщо їжа – це мова любові, то піца у формі серця – ідеальна "валентинка".
Якщо ви хочете виразити свої почуття у Валентинів день, приготуйте для найрідніших щось незвичайне. Не даремно ж кажуть, що через шлунок часто можна знайти шлях до серця людини.
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І попри те, що у цей день найчастіше дарують солодощі, ми ж пропонуємо їх замінити піцою. Але приготовленою у формі серця. Крім цього, така смачна "валентинка" надасть святковому столу відповідної атмосфери. До того ж для такого подарунку не потрібно багато інгредієнтів – достатньо купити у супермаркеті основу з тіста, свіжі трави, сир та улюблений соус.
Як приготувати піцу у формі серця
Інгредієнти:
- основа для піци;
- 1 чашка томатного соусу;
- 150 грамів сиру моцарелла;
- свіжий базилік.
Підготуйте інгредієнти для найпростішої піци / Фото mashed
Покроковий спосіб приготування у фото
#1 Розкачайте тісто для піци та виріжте з нього шматок у формі серця.
Фото mashed
#2 Нанесіть на тісто соус та викладіть кілька скибочок моцарелли. Відправте запікатися у духовку на 20 хвилин при температурі 190 градусів.
Фото mashed
#3 Подавайте до столу теплою, посипавши свіжим базиліком.
Фото mashed