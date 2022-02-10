Если вы хотите выразить свои чувства в День Валентина, приготовьте для самых родных что-то необычное. Не зря говорят, что через желудок часто можно найти путь к сердцу человека.

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И несмотря на то, что в этот день чаще всего дарят сладости, мы же предлагаем их заменить пиццей. Но приготовленную ​​в форме сердца. Кроме этого, столь вкусная "валентинка" придаст праздничному столу соответствующую атмосферу. К тому же для такого подарка не нужно много ингредиентов – достаточно купить в супермаркете основу из теста, свежие травы, сыр и любимый соус.

Как приготовить пиццу в форме сердца

Ингредиенты:

  • основа для пиццы;
  • 1 чашка томатного соуса;
  • 150 граммов сыра моцарелла;
  • свежий базилик.

Подготовьте ингредиенты для простейшей пиццы
Подготовьте ингредиенты для простейшей пиццы / Фото mashed

Пошаговый способ приготовления в фото

#1 Раскатайте тесто для пиццы и вырежьте из него кусок в форме сердца.


Фото mashed

#2 Нанесите на тесто соус и выложите несколько ломтиков моцареллы. Отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.


Фото mashed

#3 Подавайте к столу теплой, посыпав свежим базиликом.


Фото mashed