Если вы хотите выразить свои чувства в День Валентина, приготовьте для самых родных что-то необычное. Не зря говорят, что через желудок часто можно найти путь к сердцу человека.
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И несмотря на то, что в этот день чаще всего дарят сладости, мы же предлагаем их заменить пиццей. Но приготовленную в форме сердца. Кроме этого, столь вкусная "валентинка" придаст праздничному столу соответствующую атмосферу. К тому же для такого подарка не нужно много ингредиентов – достаточно купить в супермаркете основу из теста, свежие травы, сыр и любимый соус.
Как приготовить пиццу в форме сердца
Ингредиенты:
- основа для пиццы;
- 1 чашка томатного соуса;
- 150 граммов сыра моцарелла;
- свежий базилик.
Подготовьте ингредиенты для простейшей пиццы / Фото mashed
Пошаговый способ приготовления в фото
#1 Раскатайте тесто для пиццы и вырежьте из него кусок в форме сердца.
Фото mashed
#2 Нанесите на тесто соус и выложите несколько ломтиков моцареллы. Отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 190 градусов.
Фото mashed
#3 Подавайте к столу теплой, посыпав свежим базиликом.
Фото mashed