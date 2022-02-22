Як приготувати пельмені по-новому: експериментальний рецепт

Пельмені у нас часто асоціюються з напівфабрикатами, і готуємо ми їх тоді, коли потрібно нашвидкуруч організувати обід чи вечерю. Але є набагато цікавіші рецепти.

Отож, якщо раптом у вас є час та натхнення трішки поекспериментувати на кухні, ми маємо чергову смачну ідею. Йдеться зараз про овочевий суп з пельменями, що безсумнівно дуже ситно. Ба більше, готується він напрочуд легко, а подавати можна як першу страву, так і основну.

І ще Гучні кінопрем'єри онлайн: новинки Warner Bros. тепер будуть доступні на OLL.TV

Суп з пельменями: незвичайний рецепт

Інгредієнти:

Цибуля – 1 штука;

Часник – 2 зубчики;

Морква – 1 штука;

Картопля – 3 – 4 штуки;

Сіль, перець, улюблені спеції – на ваш смак;

Лавровий лист – 2 штуки;

Томатна паста – 1 столова ложка;

Пельмені – 200 – 300 грамів.

Спосіб приготування:

Цибулю, часник і моркву наріжте дрібними кубиками та обсмажте в олії. Тоді додайте нарізану картоплю. Кілька хвилин обсмажте і приправте спеціями. Тоді залийте усе водою, додайте томатну пасту і готуйте практично до готовності картоплі. Після цього можна висипати пельмені, доведіть усе знову до кипіння й варити, поки пельмені не стануть готовими. Перед подачею посипте зеленню.

Смачного!

Читайте також Ідеальний для сімейного обіду: готуємо дуже ніжний і мегасирний суп

Обирати фільм для перегляду можна годинами. Зекономте свій час: дивіться добірки тематичних стрічок на OLL.TV . Понад 15 000 фільмів та серіалів у чудовій якості вже чекають на кіноманів.

Текст публікації фуд-блогерки Томи:

Пельмені по-новому

Цибуля 1шт

Часник 2 зубка

Морква 1шт

Картопля 3-4шт

Сіль, перець, улюблені спеції

Вода

Томатна паста 1ст.л

Пельмені

Лавр лист

Цибулю, часник і моркву ріжу дрібненько і обсмажую на олії.

Додаю картоплю і трішки обжарюю. Додаю сіль та спеції, заливаю кип‘яченою водою, додаю томат, і готую до майже готовності картоплі.

Додаю пельмені і лавровий лист, готую то готовності пельменів. Перед подачею посипаю зеленню.

Готуйте з любов‘ю, у вас обов‘язково все вийде!