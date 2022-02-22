Итак, если вдруг у вас есть время и вдохновение немного поэкспериментировать на кухне, у нас есть очередная вкусная идея. Речь сейчас об овощном супе с пельменями, что несомненно очень сытно. Более того, готовится он удивительно легко, а подавать можно как первое блюдо, так и основное.

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Суп с пельменями: необычный рецепт

Ингредиенты:

Лук – 1 штука;

Чеснок – 2 зубчика;

Морковь – 1 штука;

Картофель – 3 – 4 штуки;

Соль, перец, любимые специи – по вашему вкусу;

Лавровый лист – 2 штуки;

Томатная паста – 1 столовая ложка;

Пельмени – 200 – 300 граммов.

Способ приготовления:

Лук, чеснок и морковь нарежьте мелкими кубиками и обжарьте в растительном масле. Тогда добавьте нарезанный картофель. Несколько минут обжарьте и приправьте специями. Затем залейте все водой, добавьте томатную пасту и готовьте практически к готовности картофеля. После этого можно высыпать пельмени, доведите все опять до кипения и варите, пока пельмени не станут готовыми. Перед подачей посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

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Текст публикации фуд-блогерки Томы:

Пельмени по-новому

Лук 1шт

Чеснок 2 зубка

Морковь 1шт

Картофель 3-4шт

Соль, перец, любимые специи

Вода

Томатная паста 1ст.л

Пельмени

Лавр лист

Лук, чеснок и морковь режу мелко и обжариваю на масле.

Добавляю картофель и немного обжариваю. Добавляю соль и специи, заливаю кипяченой водой, добавляю томат и готовлю к почти готовности картофеля.

Добавляю пельмени и лавровый лист, готовлю готовности пельменей. Перед подачей посыпаю зеленью.