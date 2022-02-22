Отож, якщо раптом у вас є час та натхнення трішки поекспериментувати на кухні, ми маємо чергову смачну ідею. Йдеться зараз про овочевий суп з пельменями, що безсумнівно дуже ситно. Ба більше, готується він напрочуд легко, а подавати можна як першу страву, так і основну.
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Суп з пельменями: незвичайний рецепт
Інгредієнти:
- Цибуля – 1 штука;
- Часник – 2 зубчики;
- Морква – 1 штука;
- Картопля – 3 – 4 штуки;
- Сіль, перець, улюблені спеції – на ваш смак;
- Лавровий лист – 2 штуки;
- Томатна паста – 1 столова ложка;
- Пельмені – 200 – 300 грамів.
Спосіб приготування:
- Цибулю, часник і моркву наріжте дрібними кубиками та обсмажте в олії.
- Тоді додайте нарізану картоплю. Кілька хвилин обсмажте і приправте спеціями.
- Тоді залийте усе водою, додайте томатну пасту і готуйте практично до готовності картоплі.
- Після цього можна висипати пельмені, доведіть усе знову до кипіння й варити, поки пельмені не стануть готовими.
- Перед подачею посипте зеленню.
Смачного!
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Текст публікації фуд-блогерки Томи:
Пельмені по-новому
Цибуля 1шт
Часник 2 зубка
Морква 1шт
Картопля 3-4шт
Сіль, перець, улюблені спеції
Вода
Томатна паста 1ст.л
Пельмені
Лавр лист
Цибулю, часник і моркву ріжу дрібненько і обсмажую на олії.
Додаю картоплю і трішки обжарюю. Додаю сіль та спеції, заливаю кип‘яченою водою, додаю томат, і готую до майже готовності картоплі.
Додаю пельмені і лавровий лист, готую то готовності пельменів. Перед подачею посипаю зеленню.
Готуйте з любов‘ю, у вас обов‘язково все вийде!