Отож, якщо раптом у вас є час та натхнення трішки поекспериментувати на кухні, ми маємо чергову смачну ідею. Йдеться зараз про овочевий суп з пельменями, що безсумнівно дуже ситно. Ба більше, готується він напрочуд легко, а подавати можна як першу страву, так і основну.

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Суп з пельменями: незвичайний рецепт

Інгредієнти:

  • Цибуля – 1 штука;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Морква – 1 штука;
  • Картопля – 3 – 4 штуки;
  • Сіль, перець, улюблені спеції – на ваш смак;
  • Лавровий лист – 2 штуки;
  • Томатна паста – 1 столова ложка;
  • Пельмені – 200 – 300 грамів.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю, часник і моркву наріжте дрібними кубиками та обсмажте в олії.
  2. Тоді додайте нарізану картоплю. Кілька хвилин обсмажте і приправте спеціями.
  3. Тоді залийте усе водою, додайте томатну пасту і готуйте практично до готовності картоплі.
  4. Після цього можна висипати пельмені, доведіть усе знову до кипіння й варити, поки пельмені не стануть готовими.
  5. Перед подачею посипте зеленню.

Смачного!

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Текст публікації фуд-блогерки Томи:

Пельмені по-новому

Цибуля 1шт
Часник 2 зубка
Морква 1шт
Картопля 3-4шт
Сіль, перець, улюблені спеції
Вода
Томатна паста 1ст.л
Пельмені
Лавр лист

Цибулю, часник і моркву ріжу дрібненько і обсмажую на олії.
Додаю картоплю і трішки обжарюю. Додаю сіль та спеції, заливаю кип‘яченою водою, додаю томат, і готую до майже готовності картоплі.
Додаю пельмені і лавровий лист, готую то готовності пельменів. Перед подачею посипаю зеленню.

Готуйте з любов‘ю, у вас обов‘язково все вийде!