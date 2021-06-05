Купивши пачку пельменів або взявши домашній продукт, ви зможете приготувати чудову страву для пікніка. Процес приготування абсолютно легкий, а інгредієнти – доступні та прості.

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Якщо ви та ваші друзі спонтанно вирішили поїхати на дачу і часу на маринування м'яса у вас нема, радимо приготувати смачні та ароматні пельмені на мангалі. Для цього спочатку потрібно розвести багаття і дочекатися до того часу, поки дрова не перетворяться на вугілля.

Для приготування страви можна використовувати магазинні чи домашні пельмені / Фото Poltava

У цей час у велику миску відправляємо заморожені пельмені. Не важливо, який саме продукт ви обираєте: домашній чи магазинний. Процес приготування ідентичний. До пельменів додаємо спеціальний маринад.

Для прикладу, на один кілограм пельменів можна додати три столові ложки кетчупу, стільки ж майонезу та олії, а також дві чайні ложки гірчиці, дрібку солі та чорного меленого перцю. Усе ретельно перемішуємо і залишаємо маринуватися впродовж 15-30 хвилин.

Залежно від власних смаків можете змінювати компоненти маринаду і додавати улюблені спеції.

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Через зазначений час пельмені викладаємо на решітку густо, але не надто щільно. Коли на них з'явиться золотава скоринка, решітку варто перевернути на інший бік. Приблизно це настає через 10-12 хвилин. Ще стільки ж часу потрібно, щоб пельмені приготувалися повністю.

Уважно стежте за процесом приготування / Фото Wpten

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У процесі приготування від мангала краще не відлучатися, адже декілька хвилин безконтрольного вогню можуть призвести до того, що пельмені перетворяться на вуглинки.

Пельмені, приготовлені на мангалі краще подавати до столу із соусом. Наприклад, ідеально страва смакуватиме зі сметанно-гірчичним соусом, томатно-часниковим, або класичним із кетчупу та майонезу.

Пельмені краще смакують із соусом / Фото Dreamstime