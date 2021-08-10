Найкраще морозиво цього літа: приготуйте вдома кавуновий сорбет

10 серпня 2021 , 10:02
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Джерело:

інстаграм Анни Біоторіум

Сезон кавунів у розпалі, але раптом ви уже встигли їх наїстися, пропонуємо приготувати кавуновий сорбет. Це дуже просто, смачно й корисно. Зберігайте круту ідею для охолоджуючого десерту.

Ще майже місяць літа попереду, а отже, освіжаючі напої, фрукти та десерти все ще актуальні. Для любителів кавунів усе просто, адже він і охолоджує, і спрагу втамовує, і відмінно поєднується з морозивом. Взагалі, з кавуном варто дружити..

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Нутриціологиня Анна Біоторіум розповіла, як урізноманітнити споживання кавуна та приготувати з нього сорбет.

Кавуновий сорбет: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • 3 чашки (1 чашка – 250 мілілітрів) замороженого кавуна;
  • 2/3 чашки кокосового молока;
  • 2 чайних ложки соку лайма (за бажанням);
  • Свіжа м'ята (за бажанням).
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Спосіб приготування

  1. Кавун наріжте кубиками, а після цього відправте у морозилку (якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво й не так зручно їсти).
  2. Після заморозки, все, що вам потрібно, – змішати всі інгредієнти в блендері. За бажанням можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма.
  3. Перемішайте все до однорідного м'якого стану і можна подавати (решту поставте у морозилку).

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока