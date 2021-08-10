Найкраще морозиво цього літа: приготуйте вдома кавуновий сорбет
10 серпня 2021 , 10:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Анни Біоторіум
Сезон кавунів у розпалі, але раптом ви уже встигли їх наїстися, пропонуємо приготувати кавуновий сорбет. Це дуже просто, смачно й корисно. Зберігайте круту ідею для охолоджуючого десерту.
Ще майже місяць літа попереду, а отже, освіжаючі напої, фрукти та десерти все ще актуальні. Для любителів кавунів усе просто, адже він і охолоджує, і спрагу втамовує, і відмінно поєднується з морозивом. Взагалі, з кавуном варто дружити..
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Нутриціологиня Анна Біоторіум розповіла, як урізноманітнити споживання кавуна та приготувати з нього сорбет.
Кавуновий сорбет: покроковий рецепт
Інгредієнти
- 3 чашки (1 чашка – 250 мілілітрів) замороженого кавуна;
- 2/3 чашки кокосового молока;
- 2 чайних ложки соку лайма (за бажанням);
- Свіжа м'ята (за бажанням).
Спосіб приготування
- Кавун наріжте кубиками, а після цього відправте у морозилку (якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво й не так зручно їсти).
- Після заморозки, все, що вам потрібно, – змішати всі інгредієнти в блендері. За бажанням можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма.
- Перемішайте все до однорідного м'якого стану і можна подавати (решту поставте у морозилку).
Смачного!
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