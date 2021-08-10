Что ни говори, но еще почти месяц лета впереди, а следовательно освежающие напитки, фрукты и десерты все еще актуальны. Для любителей арбузов все просто, ведь он и охлаждает, и жажду утоляет, и отлично сочетается с мороженым. Вообще, с арбузом стоит дружить, потому что, вместе с тем, этот фрукт еще и хорошо выводит из организма шлаки.

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Нутрициолог Анна Биоториум рассказала, как разнообразить потребления арбуза и приготовить из него сорбет.

Арбузный сорбет: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • 3 чашки (1 чашка – 250 миллилитров) замороженного арбуза;
  • 2/3 чашки кокосового молока;
  • 2 чайные ложки сока лайма (по желанию);
  • Свежая мята (по желанию).

Способ приготовления

  1. Арбуз нарежьте кубиками, а затем отправьте в морозилку (если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, тоже вкусно, но не так красиво и не так удобно есть).
  2. После заморозки, все, что вам нужно, – смешать все ингредиенты в блендере. По желанию можно добавить свежую мяту, базилик или сок лайма.
  3. Перемешайте все до однородного мягкого состояния и можно подавать (остальное поставьте в морозилку).

Приятного аппетита!

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