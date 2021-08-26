Як прибрати скутість грудного відділу: корисне відео від чемпіонки України

Проблеми з грудним відділом хребта можуть виникати з різних причин. Найпоширеніші з них – сидячий і малорухливий спосіб життя.

Ситуацію можна виправити за допомогою правильних вправ. Як їх потрібно виконувати – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Відсутність активності та довгі години, проведені в одній позі, закріпачують грудний відділ хребта. Це погано впливає як на дихання, так і на здоров'я поперекового та шийного відділів хребта,

– зазначила Самойлова.

Чим шкідлива скутість грудного відділу

В першу чергу це призводить до утрудненого дихання. Спортсменка пояснила, що кожен хребець грудного відділу з'єднаний з ребрами, які беруть участь в диханні. Коли грудна клітка затиснута, діафрагма не може працювати на повну силу, а нерухомість у грудному відділі хребта заважає дихати глибоко й вільно.

З'являється біль у попереку та шиї

Водночас дихання має вплив і на загальне самопочуття, і на зовнішній вигляд, і на ясність розуму.

Щоб компенсувати зажатість грудного відділу хребта, занадто рухливими стають шийний і поперековий відділи.

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У рухах, які здійснюються у повсякденному житті, ми розгинаємося і згинаємося, повертаємося і нахиляємося переважно по лінії хребців L5-S1 у поперековому відділі хребта, тому дуже часто зайва гіпермобільність у цьому сегменті хребта і призводить до протрузій або гриж, а грудний відділ залишається не задіяним,

– роз'яснила фітнес-тренерка.

Євгенія Самойлова показала вправи, які допоможуть знизити шкоду від сидячого і малорухливого способу життя. Вони поліпшать гнучкість і поставу. Кожну вправу слід виконувати в 3 підходи по 12 – 15 разів.

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Як виконувати вправи: дивіться відео