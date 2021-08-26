Ситуацию можно исправить с помощью правильных упражнений. Как их нужно выполнять – показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Отсутствие активности и долгие часы, проведенные в одной позе, закрепощают грудной отдел позвоночника. Это плохо влияет как на дыхание, так и на здоровье поясничного и шейного отделов позвоночника,

– отметила Самойлова.

Чем вредна зажатость грудного отдела

В первую очередь это приводит к затрудненному дыханию. Спортсмен пояснила, что каждый позвонок грудного отдела соединен с ребрами, которые участвуют в дыхании. Когда грудная клетка зажата, диафрагма не может работать в полную силу, а неподвижность в грудном отделе позвоночника мешает дышать глубоко и свободно.

В то же время дыхание имеет влияние и на общее самочувствие, и на внешний вид, и на ясность ума.

Появляется боль в пояснице и шее

​Чтобы компенсировать закрепощенность грудного отдела позвоночника, слишком подвижными становятся шейный и поясничный отделы.

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В совершаемых нами движениях в повседневной жизни мы разгибаемся и сгибаемся, поворачиваемся и наклоняемся в основном по линии позвонков L5-S1 в поясничном отделе позвоночника, поэтому очень часто излишняя гипермобильность в этом сегменте позвоночника и приводит к протрузиям или грыжам, а грудной отдел остается не задействован,

– разъяснила фитнес-тренер.

Евгения Самойлова показала упражнения, которые помогут снизить вред от сидячего и малоподвижного образа жизни. Они улучшат гибкость и осанку. Каждое упражнения следует выполнять в 3 подхода по 12 – 15 раз.

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Как выполнять упражнения: смотрите видео