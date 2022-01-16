Так, є два типи людей: ті, які не сильно переймаються своєю вагою і +/- 1 – 2 кілограми їм ролі не грають та ті, хто дотримується дієти, і їм цей показник доволі важливий. Тож саме для другого типу буде корисна ця інструкція, з якої ви дізнаєтеся, як і коли правильно зважуватися, щоб визначити точну вагу до грама.

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Голяка чи в одязі

Обов'язково зважуйтеся без одягу, це стосується навіть спідньої білизни. Так ви уникнете неточностей.

Ставайте на ваги після туалету

Наповнені сечовий міхур та кишечник можуть дати похибку до 500 грамів ваги. Тому, перш ніж зважуватися, треба сходити до туалету.

У який час доби найкраще зважуватися

Найкращим періодом є ранок. А саме – коли ви щойно прокинулися. Щоб точніше зрозуміти свою вагу, фахівці радять зважуватися постійно в один і той самий час.

Як часто потрібно зважуватись

Частота зважування залежить від мети, яку ви поставили. Якщо ви просто підтримуєте вагу, ставати на ваги можна 1 – 2 рази на тиждень. Якщо ж ви спалюєте зайві кілограми, то рекомендовано дізнаватися свою вагу протягом всього процесу схуднення!

Чи потрібно враховувати менструальний цикл

У кожної жінки процес менструації відбувається індивідуально. У деяких набрякає все тіло через затримку води в організмі. У такі дні не варто зважуватися, зачекайте закінчення періоду.

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Фахівці рекомендують зважуватися зранку / Фото unsplash

Текст публікації Нурії Діанової:

Бажаєте дізнатися свою вагу? Тоді зважуйтесь правильно!

Скільки я чула історії від своїх пацієнтів, коли вони спускалися з терезів зі сльозами на очах. А чому? Тому що бачили цифри, які змушували їх страждати. Часто це відбувається через неправильне зважування. Ось кілька відповідей на запитання про те, як правильно зважуватись:

Голяка чи в одязі?

Обов'язково зважуйтеся без одягу, і без спідньої білизни. Це допоможе уникнути неточності.

До чи після туалету?

Наповнені сечовий міхур та кишечник можуть дати похибку до 500 г ваги. Тому, перш ніж зважуватися, треба сходити до туалету.

Вранці чи ввечері зважуватись?

Найкращим часом для зважування є ранок – той момент, коли ви щойно прокинулися. Щоб точніше зрозуміти свою вагу, рекомендую вам зважуватися весь час в один і той самий час.

Як часто потрібно зважуватись?

Частота зважування залежить від мети, яку ви поставили. Якщо ви просто підтримуєте вагу, зважуватися рекомендується один – два рази на тиждень. Якщо ви знижуєте вагу, то рекомендую вам вставати на терези протягом всього процесу схуднення!

Чи потрібно враховувати менструальний цикл?

У кожної жінки процес менструації відбувається індивідуально. У деяких набрякає все тіло через затримку води в організмі. У ці періоди не варто зважуватися, зачекайте закінчення періоду.