Однак думки лікарів щодо вживання напою під час схуднення дещо розбігаються. Фреші можуть нашкодити здоров'ю – заявила дієтологиня Юлія Шевчук.

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Як фреш впливає на здоров'я

Вживання соків-фреш може нашкодити здоров'ю! Попри очевидну, на перший погляд, користь, свіжовичавлені фруктові соки протипоказані людям з захворюваннями підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту у стані загострення,

– зазначила Шевчук.

За її словами, фруктовий фреш за калорійністю та навантаженням на підшлункову залозу можна порівняти із солодкими газованими напоями.

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Фреш – калорійний напій / Фото Pixabay

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Як організм реагує на фреш

Маючи у своєму складі фруктозу, вітаміни та корисні мікроелементи, свіжовичавлені соки не містять клітковину, яка присутня у фруктах. Саме вона перешкоджає підвищенню рівня цукру в крові та стрімкому викиду інсуліну. Коли ми їмо фрукти, рівень цукру підвищується поступово завдяки клітковині,

– пояснила дієтологиня.

Однак під час вживання фрешу, процес відбувається дуже швидко, тому підшлункова залоза оперативно реагує і викидає велику кількість інсуліну.

Саме через це я не раджу вживати фруктові фреші,

– наголосила Юлія Шевчук.

Дієтологиня не рекомендує вживати фруктовий фреш / Фото Pixabay