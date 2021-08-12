Однак думки лікарів щодо вживання напою під час схуднення дещо розбігаються. Фреші можуть нашкодити здоров'ю – заявила дієтологиня Юлія Шевчук.
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Як фреш впливає на здоров'я
Вживання соків-фреш може нашкодити здоров'ю! Попри очевидну, на перший погляд, користь, свіжовичавлені фруктові соки протипоказані людям з захворюваннями підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту у стані загострення,
– зазначила Шевчук.
За її словами, фруктовий фреш за калорійністю та навантаженням на підшлункову залозу можна порівняти із солодкими газованими напоями.
Фреш – калорійний напій / Фото Pixabay
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Як організм реагує на фреш
Маючи у своєму складі фруктозу, вітаміни та корисні мікроелементи, свіжовичавлені соки не містять клітковину, яка присутня у фруктах. Саме вона перешкоджає підвищенню рівня цукру в крові та стрімкому викиду інсуліну. Коли ми їмо фрукти, рівень цукру підвищується поступово завдяки клітковині,
– пояснила дієтологиня.
Однак під час вживання фрешу, процес відбувається дуже швидко, тому підшлункова залоза оперативно реагує і викидає велику кількість інсуліну.
Саме через це я не раджу вживати фруктові фреші,
– наголосила Юлія Шевчук.
Дієтологиня не рекомендує вживати фруктовий фреш / Фото Pixabay