Як правильно зберігати продукти: 10 порад, за які ви будете вдячні

Любите готувати й тому завжди купуєте продукти із запасом? Тоді вам потрібно навчитися їх правильно зберігати. Інакше овочі, фрукти та зелень потраплятимуть не до нової чудової страви, а у відро для сміття.

Ці 10 крутих лайфхаків заощадять чималеньку суму для вашого сімейного бюджету, адже вам більше не доведеться докуповувати продукти замість тих, що зіпсувалися.

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1. Зелена цибуля в морозильній камері

Якщо ви любите заморожувати зелену цибулю, радимо правильно це робити. Зокрема, спочатку ретельно її помийте, обсушіть паперовими рушниками, подрібніть, а потім відправте у пластикову пляшку. Зберігаючи зелену цибулю в морозильній камері у пляшці ви забезпечите йому ідеальний вигляд, а всім сусіднім продуктам на полиці – не зіпсований аромат.

Зелену цибулю в морозилці краще зберігати у пляшці / Фото Cpykami

2. Зелень у склянці

Для того, щоб зелень зберігалася довше, поставте її у склянку з холодною водою, накрийте пакетом або харчовою плівкою і щільно закріпіть їх гумкою або ниткою. Поставте в холодильник і щоденно міняйте воду.

Правильне зберігання зелені в домашніх умовах / Фото Four-seasons

3. Зберігання ягід

Для того, щоб ягоди зберігалися тривалий час, їх потрібно помити у розчині оцту та води, зробленого у пропорції 1:10. Ні в якому разі не збільшуйте кількість оцту, інакше ягоди матимуть специфічний кислий аромат. В отриманій рідині промийте ягоди, ретельно їх обсушіть паперовими рушниками й відправте в холодильник. Завдяки цьому малина може зберігатися впродовж тижня, а полуниця, для прикладу, близько 14 днів.

4. Зберігання картоплі та цибулі

Не варто зберігати картоплю та цибулю в одному ящику чи пакеті. Краще розділіть їх в окремі ємності. За таких умов цибуля буде зберігатися два чи навіть три місяці.

Зберігайте цибулю в окремому ящику / Фото Severpost

5. Картопля, яка не проростає

Для того, щоб тривалий час картопля не проростала, радимо зберігати її поруч з яблуками.

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6. Сир твердих сортів

Для того, щоб надрізаний сир твердих сортів не засихав, надрізану частину можна змастити невеликою кількістю вершкового масла.

Щоб сир не засихав, використайте вершкове масло / Фото Mirnadivane

7. Зберігання бананів

Для того, щоб банани "прожили" на декілька днів довше, ретельно обгорніть "хвостики" харчовою плівкою.

Для зберігання бананів використайте харчову плівку / Фото Four-seasons

8. Помідори

Не варто зберігати помідори в поліетиленових пакетах. Нестиглі помідори потрібно зберігати хвостиком вниз у паперовому пакеті в холодильнику. Стиглі помідори найкраще зберігати при кімнатній температурі.

Зберігайте стиглі помідори при кімнатній температурі / Фото Agroportal

9. Гриби

Для тривалішого зберігання грибів використовуйте не поліетиленовий пакет, а паперовий.

Правильне зберігання грибів / Фото Salat.zahav

10. Горіхи

Для того, щоб зберегти ідеальний смак та аромат горіхів тривалий час, варто їх посмажити у сковорідці. Такий процес займе не багато часу, але забезпечить ідеальні характеристики горіхів не на один тиждень. Після цього відправте горіхи у банки з кришками.