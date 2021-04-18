Свіжа добірка народних лайфхаків із мережі. Упевнені, деякі з цих порад стануть для вас відкриттям.

Усе геніальне – просте й заощаджує вам сили, нерви та час для перегляду нових корисних ідей з нашої скарбнички.

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#1

Якщо у хорошу погоду ви часто працюєте за ноутбуком у дворі або на лоджії, то помічали, що яскраве сонячне світло суттєво знижує "читаність" екрану. Вас виручить звичайна картонна коробка. Вона ж, до речі, зменшить нагрівання корпусу.



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#2

На кабелі живлення ноутбука зазвичай є липучка для його компактного стягування. А ще вона відмінно підійде для фіксації дроту на ніжці столу, щоб він не заважав під ногами.



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#3

Любите холодну каву у спеку, але лід відчутно знижує міцність напою? Вихід є – заморожуйте каву й використовуйте її замість льоду.



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#4

А ви знали, що на деко, яке розраховане на одну піцу, можна розмістити й дві. Потрібно тільки правильно їх розрізати і компактно розташувати шматочки.



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#5

Терміново потрібна підставка під планшет? Виручити може проста виделка, яку вам, звичайно, не шкода. Доведеться відігнути зубці в декількох місцях.



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#6

Якщо ви загубили ковпачок від туби з герметиком або рідкими цвяхами, скористайтеся винною пробкою. Зробіть в ній отвір за допомогою дрилі і насадіть на носик туби. Правда, варто розуміти, що це тимчасове рішення, оскільки пробка все-таки пропускає повітря.



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