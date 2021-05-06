Эти 10 крутых лайфхаков сэкономят кругленькую сумму для вашего семейного бюджета, ведь вам больше не придется докупать продукты вместо испортившихся.

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1. Зеленый лук в морозильной камере

Если вы любите замораживать зеленый лук, советуем правильно это делать. В частности, сначала тщательно его промойте, обсушите бумажными полотенцами, измельчите, а затем отправьте в пластиковую бутылку. Сохраняя зеленый лук в морозильной камере в бутылке вы обеспечите ему идеальный вид, а всем соседним продуктам на полке – незамутненный аромат.

Зеленый лук в морозилке лучше хранить в бутылке / Фото Cpykami

2. Зелень в стакане

Для того чтобы зелень сохранялась дольше, поставьте ее в стакан с холодной водой, накройте пакетом или пищевой пленкой и плотно закрепите их резинкой или ниткой. Поставьте в холодильник и ежедневно меняйте воду.

Правильное хранение зелени в домашних условиях / Фото Four-seasons

3. Хранение ягод

Для того чтобы ягоды хранились длительное время, их нужно помыть в растворе уксуса и воды, сделанного в пропорции 1:10. Ни в коем случае не увеличивайте количество уксуса, иначе ягоды будут иметь специфический кислый запах. В полученной жидкости промойте ягоды, тщательно их обсушите бумажными полотенцами и отправьте в холодильник. Благодаря этому малина может храниться в течение недели, а клубника, например, около 14 дней.

4. Хранение картофеля и лука

Не стоит хранить картофель и лук в одном ящике или пакете. Лучше разделите их в отдельные емкости. При таких условиях лук будет храниться два или даже три месяца.

Храните лук в отдельном ящике / Фото Severpost

5. Картофель, который не прорастает

Для того чтобы длительное время картофель не прорастал, советуем хранить его рядом с яблоками.

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6. Сыр твердых сортов

Для того чтобы надрезанный сыр твердых сортов не засыхал, надрезанную часть можно смазать небольшим количеством сливочного масла.

Чтобы сыр не засыхал, используйте сливочное масло / Фото Mirnadivane

7. Хранение бананов

Для того чтобы бананы "прожили" на несколько дней дольше, тщательно оберните "хвостики" пищевой пленкой.

Для хранения бананов используйте пищевую пленку / Фото Four-seasons

8. Помидоры

Не стоит хранить помидоры в полиэтиленовых пакетах. Неспелые помидоры нужно хранить хвостиком вниз в бумажном пакете в холодильнике. Спелые помидоры лучше всего хранить при комнатной температуре.

Храните спелые помидоры при комнатной температуре / Фото Agroportal

9. Грибы

Для длительного хранения грибов используйте не полиэтиленовый пакет, а бумажный.

Правильное хранение грибов / Фото Salat.zahav

10. Орехи

Для того чтобы сохранить идеальный вкус и аромат орехов длительное время, стоит их пожарить на сковороде. Такой процесс займет немного времени, но обеспечит идеальные характеристики орехов не на одну неделю. После этого отправьте орехи в банки с крышками.