Американський фермер пояснив і наочно продемонстрував найкращий спосіб зберігання курячих яєць. Упевнені, після перегляду цього відео ви перевірите, як вони розташовані у вашому холодильнику.

Житель Небраски Ной Янг є не лише досвідченим фермером, а й активним юзером соцмереж TikTok та Instagram, де ділиться з підписниками корисною інформацією. Так, в одному з роликів чоловік розповів, як зберігати курячі яйця, щоб ті лишались якнайдовше свіжими.

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На початку відео Ной Янґ нагадав, що в кожного яйця є тупий і загострений кінець. І зазвичай ми зберігаємо продукт загостреним кінцем догори, що є помилкою.

Виявляється, у тупому кінці яйця є повітряна подушка, що захищає жовток від бактерій. Тому, якщо зберігати його цим кінцем донизу, повітря піднімається, звільняючи бактеріям шлях до жовтка. Отже, якщо перевернути яйце донизу гострим кінцем, завдяки повітряній подушці воно зберігатиметься довше.

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