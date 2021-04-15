Американский фермер объяснил и наглядно продемонстрировал наилучший способ хранения куриных яиц. Уверены, после просмотра этого видео вы проверите, как они расположены в вашем холодильнике.

Житель Небраски Ной Янг – не только держит птицеферму, но и является активным пользователем соцсетей TikTok и Instagram, где делится с подписчиками полезной информацией. Так, в одном из роликов мужчина рассказал, как хранить куриные яйца, чтобы те оставались как можно дольше свежими.

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В начале видео Ной Янг напомнил, что у каждого яйца есть тупой и заостренный конец. И обычно мы храним продукт именно заостренным концом вверх, что является ошибкой.

Оказывается, в тупом конце яйца есть воздушная подушка, защищающая желток от бактерий. Поэтому, если хранить его этим концом вниз, воздух поднимается, освобождая бактериям путь к желтку. Следовательно, яйцо, расположнное вниз острым концом, благодаря воздушной подушке хранится дольше.

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