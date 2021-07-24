Ми поділимося з вами кількома тонкощами, які допоможуть не допустити помилок в заготівлі ожини на зиму і зробити це зовсім нескладно. Отож, вперед заготовляти…

Читайте також Відкриваючи легенду Żubrówka: історія створення автентичного бренду

Підготовка ожини до зберігання

Перевірити на наявність комах, як зовні, так і всередині ягід;

Прибрати гілочки, листочки та інше сміття, що потрапило в ожину при зборі;

Перебрати, видалити пошкоджені й навіть трохи вологі плоди;

Розкласти на папері в один шар на кілька годин, щоб ягоди просохли.

Цілі ягідки

Плоди промиваємо під проточною водою, оглядаємо, перебираємо. Ягоди миємо невеликими порціями, щоб уникнути їх пошкодження. Потім викладаємо на рушник, серветку, чекаємо хвилин 15 – 20. Вистилаємо деко фольгою, викладаємо ожину і в вертикальному положенні кладемо все в морозильну камеру. Коли плоди трохи підмерзнуть, через 2 – 3 години їх можна перекласти в контейнер або в пакет для зберігання.



Цілі ягоди ожини можна використати як декор для десертів / Фото unsplash

Пересипана цукром ожина

Плоди оглядаємо, промиваємо, перебираємо, чекаємо, коли обсохнуть; Потім укладаємо в контейнери та присипаємо цукром, в пропорції 1:1; Контейнери накриваємо кришками, ставимо в морозильну камеру.



Заморожена ягода завжди знадобиться / Фото unsplash

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Перетерта з цукровим піском

Плоди миємо, перебираємо і просушуємо, потім викладаємо в миску. За допомогою блендера або м'ясорубки подрібнюємо їх до стану пюре. Посипаємо цукром, все ретельно перемішуємо ложкою, даємо постояти 20 хвилин. Потім перемішуємо ще раз, розкладаємо по контейнерах і ставимо в морозильну камеру.



Ожина в такому стані може стати смачним десертом / Фото pixabay

Тривалість зберігання ожини в морозилці

Зберігати ягоду можна протягом року, вона не зіпсується, за умови, що були дотримані температурні режими. На ділі зберігати продукт можна і довше, низькі температури допоможуть зберегти ягоду в первозданному вигляді.



Головне дотримуватися правил зберігання / Фото pixabay