Ми поділимося з вами кількома тонкощами, які допоможуть не допустити помилок в заготівлі ожини на зиму і зробити це зовсім нескладно. Отож, вперед заготовляти…
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Підготовка ожини до зберігання
- Перевірити на наявність комах, як зовні, так і всередині ягід;
- Прибрати гілочки, листочки та інше сміття, що потрапило в ожину при зборі;
- Перебрати, видалити пошкоджені й навіть трохи вологі плоди;
- Розкласти на папері в один шар на кілька годин, щоб ягоди просохли.
Цілі ягідки
- Плоди промиваємо під проточною водою, оглядаємо, перебираємо.
- Ягоди миємо невеликими порціями, щоб уникнути їх пошкодження.
- Потім викладаємо на рушник, серветку, чекаємо хвилин 15 – 20.
- Вистилаємо деко фольгою, викладаємо ожину і в вертикальному положенні кладемо все в морозильну камеру.
- Коли плоди трохи підмерзнуть, через 2 – 3 години їх можна перекласти в контейнер або в пакет для зберігання.
Цілі ягоди ожини можна використати як декор для десертів / Фото unsplash
Пересипана цукром ожина
- Плоди оглядаємо, промиваємо, перебираємо, чекаємо, коли обсохнуть;
- Потім укладаємо в контейнери та присипаємо цукром, в пропорції 1:1;
- Контейнери накриваємо кришками, ставимо в морозильну камеру.
Заморожена ягода завжди знадобиться / Фото unsplash
Перетерта з цукровим піском
- Плоди миємо, перебираємо і просушуємо, потім викладаємо в миску.
- За допомогою блендера або м'ясорубки подрібнюємо їх до стану пюре.
- Посипаємо цукром, все ретельно перемішуємо ложкою, даємо постояти 20 хвилин.
- Потім перемішуємо ще раз, розкладаємо по контейнерах і ставимо в морозильну камеру.
Ожина в такому стані може стати смачним десертом / Фото pixabay
Тривалість зберігання ожини в морозилці
Зберігати ягоду можна протягом року, вона не зіпсується, за умови, що були дотримані температурні режими. На ділі зберігати продукт можна і довше, низькі температури допоможуть зберегти ягоду в первозданному вигляді.
Головне дотримуватися правил зберігання / Фото pixabay