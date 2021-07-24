Мы поделимся с вами несколькими тонкостями, которые помогут не допустить ошибок в заготовке ежевики на зиму и сделать это совсем несложно. Итак, вперед заготавливать...

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Подготовка ежевики к хранению

Проверить на наличие насекомых, как снаружи, так и внутри ягод;

Убрать веточки, листочки и другой мусор, который попал при сборе;

Перебрать, удалить поврежденные и даже немного влажные плоды;

Разложить на бумаге в один слой на несколько часов, чтобы ягоды просохли.

Целые ягодки

Плоды промываем под проточной водой, осматриваем, перебираем. Ягоды моем небольшими порциями, чтобы избежать их повреждения. Затем выкладываем на полотенце, салфетку, ждем минут 15 – 20. Выстилаем противень фольгой, выкладываем ежевику и в вертикальном положении отправляем их в морозильную камеру. Когда плоды немного подмерзнут, через 2 – 3 часа их можно перевести в контейнер или в пакет для хранения.



Целые ягоды ежевики можно использовать в качестве декора для десертов / Фото unsplash

Пересыпанная сахаром ежевика

Плоды осматриваем, промываем, перебираем, ждем, когда обсохнуть; Затем укладываем в контейнеры и присыпаем сахаром в пропорции 1: 1; Контейнеры накрываем крышками, отправляем в морозильную камеру.



Замороженная ягода всегда пригодится / Фото unsplash

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Протертая с сахарным песком

Плоды моем, перебираем и просушиваем, затем выкладываем в миску. С помощью блендера или мясорубки измельчаем их до состояния пюре. Посыпаем сахаром, все тщательно перемешиваем ложкой, даем постоять 20 минут. Затем перемешиваем еще раз, раскладываем по контейнерам и отправляем в морозильную камеру.



Ежевика в таком состоянии может стать вкусным десертом / Фото pixabay

Продолжительность хранения ежевики в морозилке

Хранить ягоду можно в течение года, она не испортится, при условии, что были соблюдены температурные режимы. На деле хранить продукт можно и дольше, низкие температуры помогут сохранить ягоду в первозданном виде.



Главное соблюдать правила хранения / Фото pixabay