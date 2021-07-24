Мы поделимся с вами несколькими тонкостями, которые помогут не допустить ошибок в заготовке ежевики на зиму и сделать это совсем несложно. Итак, вперед заготавливать...
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Подготовка ежевики к хранению
- Проверить на наличие насекомых, как снаружи, так и внутри ягод;
- Убрать веточки, листочки и другой мусор, который попал при сборе;
- Перебрать, удалить поврежденные и даже немного влажные плоды;
- Разложить на бумаге в один слой на несколько часов, чтобы ягоды просохли.
Целые ягодки
- Плоды промываем под проточной водой, осматриваем, перебираем.
- Ягоды моем небольшими порциями, чтобы избежать их повреждения.
- Затем выкладываем на полотенце, салфетку, ждем минут 15 – 20.
- Выстилаем противень фольгой, выкладываем ежевику и в вертикальном положении отправляем их в морозильную камеру.
- Когда плоды немного подмерзнут, через 2 – 3 часа их можно перевести в контейнер или в пакет для хранения.
Целые ягоды ежевики можно использовать в качестве декора для десертов / Фото unsplash
Пересыпанная сахаром ежевика
- Плоды осматриваем, промываем, перебираем, ждем, когда обсохнуть;
- Затем укладываем в контейнеры и присыпаем сахаром в пропорции 1: 1;
- Контейнеры накрываем крышками, отправляем в морозильную камеру.
Замороженная ягода всегда пригодится / Фото unsplash
Протертая с сахарным песком
- Плоды моем, перебираем и просушиваем, затем выкладываем в миску.
- С помощью блендера или мясорубки измельчаем их до состояния пюре.
- Посыпаем сахаром, все тщательно перемешиваем ложкой, даем постоять 20 минут.
- Затем перемешиваем еще раз, раскладываем по контейнерам и отправляем в морозильную камеру.
Ежевика в таком состоянии может стать вкусным десертом / Фото pixabay
Продолжительность хранения ежевики в морозилке
Хранить ягоду можно в течение года, она не испортится, при условии, что были соблюдены температурные режимы. На деле хранить продукт можно и дольше, низкие температуры помогут сохранить ягоду в первозданном виде.
Главное соблюдать правила хранения / Фото pixabay