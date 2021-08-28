Нутрициолог Екатерина Тихонова рассказала, как правильно жарить, варить или готовить на пару продукты с минимальной потерей полезных веществ.

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Крахмалистые продукты (зерновые, макаронные изделия, картофель, свеклу, морковь, батат, тыкву) нужно варить.

В рекомендациях к некоторым диет часто можно встретить, что гречку или рис нужно замачивать на ночь, а затем есть сырыми. Не делайте так, потому что в составе этих круп является крахмал, который в сыром виде нашим организмом не усваивается. Лучше нагрейте ту же гречку или рис в воде до 50 – 60 градусов, этот углевод разбухнет и станет доступен нашему организму.

Лайфхак! Крупы лучше запаривать в термосе, заливая на несколько часов подсоленной горячей водой.

Варить овощи лучше с кожурой в подсоленной воде, тогда максимально сохранятся питательные вещества. А еще лучше – варить их на пару, тогда "вымываться" минералы и витамины будут только с поверхностного слоя овощей.

Как готовить мясо и рыбу

Кто бы мог подумать, что когда мы варим мясо или рыбу, у них останется меньше белка и больше жира, чем после обжаривания. Объясняется это довольно просто: в процессе варки часть белков в составе мяса переходит в бульон, тогда как при жарке образуется корочка, препятствующая потере питательных элементов. А поскольку мы жарим мясо при температуре 180 градусов, а варим только при 100, то при обжаривании продуктов на сковороде из них вытапливающимся больше жира, чем в процессе их отваривание в кастрюле.



Жарить лучше на тефлоновой сковороде или сковороде-гриль, чтобы не добавлять больше жира / unsplash

Лайфхак. Лучше жарить на тефлоновой сковороде или сковороде-гриль, чтобы не добавлять больше жира.

Как сохранить максимум пользы в продуктах во время приготовления

Совет 1

Чтобы во время жарки в овощах сохранилось как можно больше полезных веществ, нужно свести к минимуму их контакт с раскаленной сковородкой. Поэтому если вы хотите жарить, помните: чем меньше времени вы будете готовить и чем меньше будет температура, тем больше пользы сохранится в овощах. Лучше быстро обжарить овощи с большим количеством масла, чем долго их готовить на раскаленной сковородке.

Совет 2

Если продукты очень долго варить в большом количестве воды, то полезные вещества из них или разрушаются, или "вымываются" и остаются в воде. Поэтому главное правило – не варить овощи слишком долго. Оставьте их в состоянии "аль-денте" и тогда они сохранят много витаминов, клетчатки и минеральных веществ, которые необходимы нашему организму. А некоторые овощи достаточно просто подогреть в готовом бульоне.

Минимально теряют питательные вещества продукты тогда, когда их тушить или запекать.

Совет 3

Польза от приготовления овощей паровым способом очевидна – этот метод позволяет сохранить максимальное количество витаминов. В этом случае продукты готовятся на пару, не касаясь раскаленной поверхности или большого количества воды, которая "вымывает" полезные вещества. В результате овощи сохраняют свою текстуру, яркий цвет и витамины.

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Как правильно готовить продукты / Фото instagram

Текст публикации Екатерины Тихоновой:

Крахмалистые продукты (зерновые, макаронные изделия, картофель, свекла, морковь, батат, тыква) нужно варить. В некоторых "диетах" рекомендуют замачивать гречку или рис на ночь, а затем есть сырыми. Не делайте так, потому что в составе этих круп содержится крахмал, который в сыром виде нашим организмом не усваивается. Но следует нагреть ту же гречку или рис в воде до 50 – 60 градусов, этот углевод разбухнет и станет доступен нашему организму. Крупы лучше запаривать в термосе, заливая на несколько часов подсоленной горячей водой.

Если вы варите овощи, то лучше всего варить их неочищенными, в кожуре, помещая в кипящую подсоленную воду, чтобы максимально сохранить питательные вещества. А еще лучше – варить их на пару, тогда экстрагирования (удаления) минералов и витаминов идет только с поверхностного слоя овощей.