Шашлыки – обязательный атрибут весенних вылазок на природу. Без ароматных, сочных кусочков мяса на шампурах трудно и представить веселые, дружеские посиделки.

Если хотите поразить компанию аппетитными шашлыками, сначала убедитесь, что вы таки умеете управляться с мангалом. В общем, освежите свои знания. Возможно, уже на этих выходных вас ждет практика!

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Итак, чтобы пожарить шашлыки, вам, прежде всего, понадобятся мангал, дрова или уголь, чтобы разжечь огонь.

Каким должен быть идеальный мангал для шашлыков

Если вы только планируете купить или сделать мангал своими руками, советуем запомнить все важные характеристики для этого прибора. В частности, мангал должен быть неглубоким, то есть в идеале не глубже 20 сантиметров. Его стенки должны достигать не менее 3-5 миллиметров, что поможет избежать во время высокой температуры деформации материала или сгорания шашлыка. Заметьте, расстояние между мясом и углем всегда должно примерно составлять не более 10 сантиметров.

Выбирайте неглубокий мангал для жарки шашлыков / Фото Shashlick

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Правильные дрова для мангала

Для приготовления шашлыков нужно выбрать правильные дрова. Не годится, например, использовать для костра дрова смолистых деревьев: ели, кедры, сосны и т. д. Они способны повлиять на вкус мяса, рыбы или овощей.

Также не рекомендуем брать дрова из тополя или, например, ивы. После сгорания остается только сизый пепел, а угля очень мало.

Для приготовления шашлыка отдавайте предпочтение дровам из фруктовых деревьев / Фото Dnipro-m

Лучше всего для жарки шашлыка на мангале использовать дрова из ольхи, дуба, граба, а также плодовых деревьев (груши, вишни, абрикоса или подобные). Также можно брать толстую виноградную лозу. Такие дрова после сгорания оставляют жаркий уголь, который и нужен для приготовления идеального шашлыка.