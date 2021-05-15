Як правильно смажити філе курки: секрет ідеального приготування

М'ясо – джерело білка, необхідного для побудови та функціонування організму людини. Для фанатів здорового способу життя, які рахують кожну спожиту калорію, ідеальною білковою іжею є куряче філе. Це найцінніший продукт – дієтичний, легкозасвоюваний і водночас дуже поживний.
Але як його правильно готувати, знають далеко не всі. Отже, розкриваємо секрет ідеального приготування курячого філе.
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Куряче філе розрізаємо по здовж. Шматочки мають бути товщиною приблизно півтора сантиметра. Кожен шматочок натираємо сіллю, чорним меленим перцем, пересипаємо розмарином або іншими спеціями. Ставимо у холодильник на 15-20 хвилин маринуватися. Якщо часу немає, можна смажити відразу.
Невеличкі хитрощі нададуть курячому філе дивовижного смаку / Фото food
В розпечену сковороду наливаємо олію (можна додати вершкового масла – 1:1).
Два-три шматки викладаємо на сковороду і витримуємо півтори-дві хвилини, потім перевертаємо. З другого боку філе також витримуємо не більше трьох хвилин і знімаємо на тарілку.
Варто лише правильно приготувати філе і смак буде ідеальним / Фото cookpad
Корисна порада!
- Якщо філе товщиною більше ніж півтора сантиметра, то після обсмажування його треба швидко загорнути у фольгу і залишити на 10 хвилин. Так м'ясо точно дійде до готовності та збереже сік усередині.
- Сіль у маринаді можна замінити соєвим соусом, що теж зробить страву ніжнішою та соковитішою.