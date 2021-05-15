Но как его правильно готовить, знают далеко не все. Итак, раскрываем секрет идеального приготовления куриного филе.

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Куриное филе разрезаем вдоль. Кусочки должны быть толщиной примерно полтора сантиметра. Каждый кусочек натираем солью, черным молотым перцем, пересыпаем розмарином или другими специями. Ставим в холодильник на 15-20 минут мариноваться. Если времени нет, можно жарить сразу.





Небольшие хитрости предоставят курином филе удивительного вкуса / Фото food

В раскаленную сковороду наливаем масло (можно добавить сливочного масла - 1: 1).

Два-три куска выкладываем на сковороду и выдерживаем полторы-две минуты, затем переворачиваем. С другой стороны филе также выдерживаем не более трех минут и снимаем на тарелку.



Стоит лишь правильно приготовить филе и вкус будет идеальным / Фото cookpad

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