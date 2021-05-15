Но как его правильно готовить, знают далеко не все. Итак, раскрываем секрет идеального приготовления куриного филе.
Читайте также: На каких дровах не стоит жарить мясо: испортите шашлык и мангал
Куриное филе разрезаем вдоль. Кусочки должны быть толщиной примерно полтора сантиметра. Каждый кусочек натираем солью, черным молотым перцем, пересыпаем розмарином или другими специями. Ставим в холодильник на 15-20 минут мариноваться. Если времени нет, можно жарить сразу.
Небольшие хитрости предоставят курином филе удивительного вкуса / Фото food
В раскаленную сковороду наливаем масло (можно добавить сливочного масла - 1: 1).
Два-три куска выкладываем на сковороду и выдерживаем полторы-две минуты, затем переворачиваем. С другой стороны филе также выдерживаем не более трех минут и снимаем на тарелку.
Стоит лишь правильно приготовить филе и вкус будет идеальным / Фото cookpad
Полезный совет!
- Если филе толщиной более чем полтора сантиметра, то после обжаривания его надо быстро завернуть в фольгу и оставить на 10 минут. Так мясо точно дойдет до готовности и сохранит сок внутри.
- Соль в маринаде можно заменить соевым соусом, что тоже сделает блюдо нежнее и сочнее