Влітку футболки – це головний елемент одягу кожного з нас. Саме тому нам часто доводиться їх прати, прасувати та акуратно складати. Ці процеси складні та потребують немалої витрати часу.

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Спрощуючи собі процес складання речей, ви зможете зекономити час, який краще провести з користю для себе або для своєї сім'ї.

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Під час складання футболку потрібно розмістити на рівній поверхні, потім точно розрахувати відстань до середини й просто повторити ті самі рухи, що й на відео.

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Спочатку можуть виникати труднощі, але попрактикувавшись, ви зможете вразити своєю майстерністю всю сім'ю, адже з легкістю впораєтеся із завданням за лічені секунди. Задля забавки можете залучити до цього процесу діток. Процес проходитиме весело, цікаво та з користю.

Як правильно складати футболки, дивіться у відео: