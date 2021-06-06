Летом футболки – это главный элемент одежды каждого из нас. Именно поэтому нам часто приходится их стирать, гладить и аккуратно складывать. Эти процессы сложные и требуют немалой затраты времени.
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Упрощая себе процесс складывания вещей, вы сможете сэкономить время, которое лучше провести с пользой для себя или для своей семьи.
Во время складывания футболку нужно разместить на ровной поверхности, затем точно рассчитать расстояние до середины и просто повторить те же движения, что и на видео.
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Сначала могут возникать трудности, но попрактиковавшись, вы сможете поразить своим мастерством всю семью, ведь с легкостью справитесь с задачей за считанные секунды. Для веселья можете привлечь к этому процессу детей. Процесс будет проходить интересно и с пользой.
Как правильно складывать футболки, смотрите в видео: