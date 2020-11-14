Практически каждый современный человек имеет большую коллекцию фото, которыми ежедневно делится в соцсетях. Некоторые любят профессиональные фотосессии, некоторые устраивает их самостоятельно с помощью друзей или родных. Именно поэтому бытует мнение, что красивое фото – это результат работы фотографа. Однако, на самом деле это совсем не так. Успех фото зависит от самой модели, ее умений позировать

Идеи 24 сделали для вас подборку основных правил для идеального позирования. Соблюдая эти правила, вы точно будете знать, как позировать на любой фотосессии. Будьте уверены, они будут иметь огромное количество лайков.

Выберите пример для подражания

Перед тем, как собираться на фотосессию, обязательно ознакомьтесь с фото профессиональных моделей. Это могут быть глянцевые журналы или даже Pinterest. Таким образом вы выработаете эстетический вкус, а также пересмотрите идеи для фотосессии и удачного позирования. Обязательно обратите внимание, как та или иная модель позирует, как наклоняет голову, в каком положении ее руки, ноги и т. д.

Читайте также: Осенние фотосессии для семьи: замечательные идеи для съемки