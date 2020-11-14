Как правильно позировать для фото: секреты и правила удачных кадров
Практически каждый современный человек имеет большую коллекцию фото, которыми ежедневно делится в соцсетях. Некоторые любят профессиональные фотосессии, некоторые устраивает их самостоятельно с помощью друзей или родных. Именно поэтому бытует мнение, что красивое фото – это результат работы фотографа. Однако, на самом деле это совсем не так. Успех фото зависит от самой модели, ее умений позировать
Идеи 24 сделали для вас подборку основных правил для идеального позирования. Соблюдая эти правила, вы точно будете знать, как позировать на любой фотосессии. Будьте уверены, они будут иметь огромное количество лайков.
Выберите пример для подражания
Перед тем, как собираться на фотосессию, обязательно ознакомьтесь с фото профессиональных моделей. Это могут быть глянцевые журналы или даже Pinterest. Таким образом вы выработаете эстетический вкус, а также пересмотрите идеи для фотосессии и удачного позирования. Обязательно обратите внимание, как та или иная модель позирует, как наклоняет голову, в каком положении ее руки, ноги и т. д.
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"Покрутитесь" перед зеркалом
Вы и только вы знаете свое тело лучше всех, знаете свои слабые и сильные "стороны". Потренируйтесь перед зеркалом позировать и показывать определенные эмоции. Не бойтесь повторять позы моделей или придумывать новые. Найдите те позы, которые наиболее подчеркнут ваши достоинства.
В идеале стоит одеть те вещи, в которых будет происходить фотосессия. Тренируйтесь до тех пор, пока не станете чувствовать себя уверенно, легко и комфортно. Постарайтесь все вымышленные позы запомнить. Таким образом во время фотосессии вы сможете воспроизводить их одна за другой.
Изучите любимые позы перед зеркалом / Фото tutknow.ru
Найдите свою "идеальную" улыбку
Для того, чтобы в кадре улыбка выглядела красиво, нужно, чтобы она была искренней. Для этого также следует предварительно потренироваться перед зеркалом. Сначала расслабьте мышцы лица, глаза держите открытыми, а затем постарайтесь улыбнуться максимально "мягко". Чтобы избежать неестественной улыбки можете просто подумать о чем-то хорошем, приятном и позитивном. Зная эту хитрость у вас отныне никогда не возникнет вопрос "Как позировать для инстаграм?". Стоит только найти для себя "идеальную" улыбку.
Улыбка должна выглядеть искренно и естественно / Фото unsplash.com
Научитесь показывать эмоции
Любое фото всегда несет в себе какой-то посыл, настроение или эмоцию. Вы можете арендовать лучшую студию с фантастическим интерьером, можете сделать впечатляющий макияж и одеть шикарный наряд, но если вы не знаете, как позировать для фотосессии и не можете передать нужную эмоцию в кадре – все те усилия напрасны.
Учитесь показывать эмоции / Фото denfoto
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Контролируйте свое тело
Во время фотосессии нужно контролировать не только улыбку. Нужно думать о каждом движении, о том, как все части тела будут выглядеть в кадре.
Прямая шея
На любом фото нужно пытаться вытянуть шею. Визуально это придаст ей длины. При этом важно опустить плечи вниз. Такой трюк делает образ более утонченным, а позу открытой и раскованной.
Плечи
Опускайте плечи вниз, расправьте их и не «сутультесь». Такой прием способен подчеркнуть ваши лучшие достоинства. Например, красивые плечи, ключицы, грудь, шею.
Поясница
Во время фотосессии слегка нужно прогнуться в пояснице. Таким образом ваша фигура будет выглядеть более изящно и стройно.
Взгляд
Флиртуйте с объективом камеры глазами. Не бойтесь посмотреть в камеру уверенно и прямо. Поочередно переводите взгляд в сторону или немного из-под плеча.
Взгляд – первое на что обращается внимание при просмотре фото / Фото Pinterest
Руки
Кисти рук должны быть максимально расслаблены и "мягкие", а движения ими плавными. Если вам трудно придумать, куда девать руки, просто возьмите любой предмет. Это могут быть: сумка, цветы, шляпа, книга, очки, чашка кофе и т. д.
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