Як правильно почистити мультиварку кількома засобами

Зараз мультиварки рятують на кухні чи не кожну господиню. Адже ця дивомашина готує ледь не все – від звичаного рису до смачнючого супу. Тому доглядати за ними слід обережно і правильно.

Почистити мультиварку можна всього лише кількома засобами, які кожен може знайти у себе вдома. Про інгредієнти і правила очищення – читайте в нашому матеріалі.

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Як почистити електричну мультиварку

Якщо в інструкціях виробника мультиварки вказано, що деталі можна мити в посудомийній машині, то можете очистити її таким чином. Ми ж розповімо, як почистити весь прилад вручну.

Вам знадобиться:

м'який засіб для миття посуду;

тепла вода;

стара зубна щітка або маленька щітка;

серветки з мікрофібри;

губка з мікрофібри;

дистильований білий оцет у пляшці з розпилювачем.

Оцет використовують для очищення деталей мультиварки. Якщо у вас на кухні є кам'яні стільниці, ви можете помити плиту в іншій кімнаті. Оскільки він може пошкодити цим матеріалам.

Вимкніть мультиварку перед очищенням. Тоді витягніть всі деталі зсередини, враховуючи внутрішній горщик.

Усі засохлі шматочки їжі в куточках і тріщинах на зовнішній стороні плити чистьте щіткою. Ззовні також помийте мультиварку ганчіркою, змоченою оцтом. Витріть розводи сухою серветкою з мікрофібри.

Змішайте кілька крапель мила для миття посуду з теплою водою в кухонній раковині. Мийте всі елементи мультиварки та внутрішню каструлю вручну мильною водою та губкою або ганчіркою з мікрофібри.

Вимийте кришку скороварки так само, як описано вище. Протріть кришку та будь-які інші частини плити сухою тканиною з мікрофібри.