Почистить мультиварку можно всего-навсего несколькими средствами, которые каждый может найти у себя дома. Об ингредиентах и правилах очистки читайте в нашем материале.
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Как почистить электрическую мультиварку
Если в инструкциях производителя мультиварки указано, что детали можно мыть в посудомоечной машине, можно очистить ее таким образом. Мы расскажем, как почистить весь прибор вручную.
Вам понадобится:
- мягкое средство для мытья посуды;
- теплая вода;
- старая зубная щетка или маленькая щетка;
- салфетки из микрофибры;
- губка из микрофибры;
- дистиллированный белый уксус в бутылке с распылителем.
Перед очисткой выключите мультиварку. Тогда извлеките все детали изнутри, учитывая внутренний горшок.
Все засохшие кусочки пищи в уголках и трещинах на наружной стороне плиты чистьте щеткой. Снаружи также помойте мультиварку тряпкой, смоченной уксусом. Вытрите разводы сухой салфеткой из микрофибры.
Смешайте несколько капель мыла для мытья посуды с теплой водой в кухонной раковине. Мойте все элементы мультиварки и внутреннюю кастрюлю вручную мыльной водой и губкой или тряпкой из микрофибры.
Вымойте крышку скороварки так же, как описано выше. Протрите крышку и другие части плиты сухой тканью из микрофибры.