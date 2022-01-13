Почистити мультиварку можна всього лише кількома засобами, які кожен може знайти у себе вдома. Про інгредієнти і правила очищення – читайте в нашому матеріалі.
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Як почистити електричну мультиварку
Якщо в інструкціях виробника мультиварки вказано, що деталі можна мити в посудомийній машині, то можете очистити її таким чином. Ми ж розповімо, як почистити весь прилад вручну.
Вам знадобиться:
- м'який засіб для миття посуду;
- тепла вода;
- стара зубна щітка або маленька щітка;
- серветки з мікрофібри;
- губка з мікрофібри;
- дистильований білий оцет у пляшці з розпилювачем.
Вимкніть мультиварку перед очищенням. Тоді витягніть всі деталі зсередини, враховуючи внутрішній горщик.
Усі засохлі шматочки їжі в куточках і тріщинах на зовнішній стороні плити чистьте щіткою. Ззовні також помийте мультиварку ганчіркою, змоченою оцтом. Витріть розводи сухою серветкою з мікрофібри.
Змішайте кілька крапель мила для миття посуду з теплою водою в кухонній раковині. Мийте всі елементи мультиварки та внутрішню каструлю вручну мильною водою та губкою або ганчіркою з мікрофібри.
Вимийте кришку скороварки так само, як описано вище. Протріть кришку та будь-які інші частини плити сухою тканиною з мікрофібри.