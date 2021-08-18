Як правильно почати худнути: тренерка розкрила секрети

Схуднення – процес, який вимагає чималих зусиль. В першу чергу слід переглянути харчування.

Однак і далі не можна пускати все на самоплив. Про те, як правильно почати зниження ваги, розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Секрети успішного схуднення

Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⁣⁣⠀

Не ставте жорстких рамок . Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.

. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня. Не сваріть себе за зриви . Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.

. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом. Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.

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Їжте часто й маленькими порціями . Це дозволить вам не відчувати голод.⁣⁣

. Це дозволить вам не відчувати голод.⁣⁣ Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок , а менш калорійну – на вечерю.

, а менш калорійну – на вечерю. Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве.⁣⁣ ⠀

– так у вас не буде можливості з'їсти зайве.⁣⁣ ⠀ Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⁣⁣⠀

Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.

⁣Ви дізналися, як правильно схуднути. Дотримуйтеся порад і мотивуйте себе – результат не змусить чекати,

– резюмувала Анастасія Полтавська.

Текст публікації Анастасії Полтавської:

Як правильно почати худнути: секрети

Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⁣⁣⠀

Перш за все перегляньте харчування. ⁣⁣⠀

Саме від нього залежить 80% успіху. ⁣⁣⠀

Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⁣⁣⠀

Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного.⁣⁣ ⠀

Добре підключити до правильного харчування спорт.⁣⁣ ⠀

Вибирайте заняття до душі: ходите в басейн, їздите на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся! ⁣⁣

⁣Як правильно худнути й домогтися результату:

Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⁣⁣⠀

Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⁣⁣⠀

Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.⁣⁣

Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом.⁣⁣ ⠀

Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня.⁣⁣ ⠀

Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир.⁣⁣ ⠀

Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.

Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.

Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.⁣⁣

Не зважуйтеся щодня. На вагу впливає багато факторів, тому якщо випили більше води, побачите плюс на вагах. Він не позначиться на стані фігури, але засмутить, і ви можете здатися. Зважуйтеся раз на тиждень і обов'язково заміряйте об'єми.⁣⁣

Ви дізналися, як правильно схуднути. Дотримуйтеся порад і мотивуйте себе – результат не змусить чекати.