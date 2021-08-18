Як правильно почати худнути: тренерка розкрила секрети
Джерело:інстаграм Анастасії Полтавської
Схуднення – процес, який вимагає чималих зусиль. В першу чергу слід переглянути харчування.
Однак і далі не можна пускати все на самоплив. Про те, як правильно почати зниження ваги, розповіла тренерка Анастасія Полтавська.
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Секрети успішного схуднення
Першим кроком для тих, хто вирішив знизити вагу, є збалансований раціон. Грамотне харчування – це 80% успіху. Не сідайте на різні дієти. Виключіть жирну, борошняну і солодку їжу. Спорт також допоможе наблизитися до заповітної мети – виберіть ту активність, яка буде вам до душі. ⠀Любиш смачно поїсти, але не знаєш, що приготувати? "Тая" зробила все за вас! Найсмачніші страви з макаронами та прості рецепти – ідеальне комбо для кожного.
- Не ставте жорстких рамок. Пам'ятайте, що серйозні обмеження в харчуванні приведуть до зривів. Дозволяйте собі іноді цукерку чи невеликий шматок торта. Головне – робіть це в першій половині дня.
- Не сваріть себе за зриви. Навіть якщо ви з'їли зайве, відпрацюйте його спортом.
- Не відмовляйтеся від прийомів їжі – у вас повинен бути сніданок, обід, вечеря і перекушування протягом дня.
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- Їжте часто й маленькими порціями. Це дозволить вам не відчувати голод.
- Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а менш калорійну – на вечерю.
- Проводьте час із задоволенням – так у вас не буде можливості з'їсти зайве. ⠀
- Не ходіть у продуктові магазини натщесерце. ⠀
- Зважуйтеся раз на тиждень. Кожен день вага може коливатися, адже залежить від багатьох факторів. Також заміряйте об'єми.
Ви дізналися, як правильно схуднути. Дотримуйтеся порад і мотивуйте себе – результат не змусить чекати,
– резюмувала Анастасія Полтавська.
Текст публікації Анастасії Полтавської:
Як правильно почати худнути: секрети
Щоб успішно боротися із зайвою вагою, необхідно багато працювати. ⠀
Перш за все перегляньте харчування. ⠀
Саме від нього залежить 80% успіху. ⠀
Не захоплюйтеся дієтами, а почніть харчуватися правильно. ⠀
Відмовтеся від солодкого, борошняного та жирного. ⠀
Добре підключити до правильного харчування спорт. ⠀
Вибирайте заняття до душі: ходите в басейн, їздите на велосипеді, бігайте з собакою, грайте в теніс. Головне – більше рухайтеся!
Як правильно худнути й домогтися результату:
Не ставте жорстких рамок. Якщо сильно обмежите себе у харчуванні, зриви неминучі, але їх наслідки будуть масштабними. ⠀
Дозвольте раз на тиждень поласувати цукеркою чи маленьким шматком торта. ⠀
Вживайте шкідливості вранці, до 12 годин, і постарайтеся провести день активніше, ніж зазвичай.
Не сваріть себе за зриви. З'їли зайве? Відпрацьовуйте спортом. ⠀
Не відмовляйтеся від прийомів їжі – обов'язково снідайте, обідайте, вечеряйте і перекушуйте протягом дня. ⠀
Їжте часто і маленькими порціями. Банальна порада, яка працює. Ви не будете відчувати голод, а організм своєю чергою буде ефективніше спалювати жир. ⠀
Найбільш калорійну їжу вживайте на сніданок, а малокалорійну – на вечерю.
Присвятіть час хобі чи приємному проведення часу. Пам'ятаєте анекдот: "Вирішила схуднути: записалася у басейн, тренажерний зал і на хор. Чому хор? Аби їсти не було коли". Це той самий випадок.
Не ходіть за продуктами натщесерце. Будете голодними – наберете зайвих продуктів.
Не зважуйтеся щодня. На вагу впливає багато факторів, тому якщо випили більше води, побачите плюс на вагах. Він не позначиться на стані фігури, але засмутить, і ви можете здатися. Зважуйтеся раз на тиждень і обов'язково заміряйте об'єми.
Ви дізналися, як правильно схуднути. Дотримуйтеся порад і мотивуйте себе – результат не змусить чекати.