Однако и далее нельзя пускать все на самотек. О том, как правильно начать снижение веса, рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Секреты успешного похудения

Первым шагом для тех, кто решил снизить вес, является сбалансированный рацион. Грамотное питание – это 80% успеха. Не садитесь на различные диеты. Исключите жирную, мучную и сладкую пищу. Спорт также поможет приблизиться к заветной цели – выберите ту активность, которая будет вам по душе. ⁣⁣⠀

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Не ставьте жестких рамок . Помните, что серьезные ограничения в питании приведут к срывам. Позволяйте себе иногда конфету или небольшой кусок торта. Главное – делайте это в первой половине дня.

. Помните, что серьезные ограничения в питании приведут к срывам. Позволяйте себе иногда конфету или небольшой кусок торта. Главное – делайте это в первой половине дня. Не ругайте себя за срывы . Даже если вы съели лишнее, отработайте его спортом.

. Даже если вы съели лишнее, отработайте его спортом. Не отказывайтесь от приемов пищи – у вас должен быть завтрак, обед, ужин и перекусы в течение дня.

Красивое тело – результат работы над собой / Фото Pixabay

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Ешьте часто и маленькими порциями . Это позволит вам не чувствовать голод.⁣⁣

. Это позволит вам не чувствовать голод.⁣⁣ Самую калорийную еду употребляйте на завтрак , а менее калорийную – на ужин.

, а менее калорийную – на ужин. Проводите время с удовольствием – так у вас не будет возможности съесть лишнее.⁣⁣⠀

– так у вас не будет возможности съесть лишнее.⁣⁣⠀ Не ходите в продуктовые магазины натощак. ⁣⁣ ⠀

⠀ Взвешивайтесь раз в неделю. Каждый день вес может колебаться, ведь зависит от многих факторов. Также замеряйте объемы.

⁣Вы узнали, как правильно похудеть. Придерживайтесь советов и мотивируйте себя – результат не заставит ждать,

– резюмировала Анастасия Полтавская.

Текст публикации Анастасии Полтавской:

Как правильно начать худеть: секреты

Чтобы успешно бороться с лишним весом, необходимо много работать. ⁣⁣⠀

Прежде всего пересмотрите питание. ⁣⁣⠀

Именно от него зависит 80% успеха. ⁣⁣⠀

Не увлекайтесь диетами, а начните питаться правильно. ⁣⁣⠀

Откажитесь от сладкого, мучного и жирного.⁣⁣⠀

Хорошо подключить к правильному питанию спорт.⁣⁣⠀

Выбирайте занятия по душе: ходите в бассейн, ездите на велосипеде, бегайте с собакой, играйте в теннис. Главное — больше двигайтесь!⁣⁣

⁣Как правильно худеть и добиться результата:

Не ставьте жестких рамок. Если сильно ограничите себя в питании, срывы неизбежны, но их последствия будут масштабными. ⁣⁣⠀

Разрешите раз в неделю полакомиться конфеткой или маленьким куском торта. ⁣⁣⠀

Употребляйте вредности утром, до 12 часов и постарайтесь провести день активнее, чем обычно.⁣⁣

Не ругайте себя за срывы. Съели лишнее? Отрабатывайте спортом.⁣⁣⠀

Не отказывайтесь от приемов пищи – обязательно завтракайте, обедайте, ужинайте и перекусывайте в течение дня.⁣⁣⠀

Ешьте часто и маленькими порциями. Банальный совет, который работает. Так не будете чувствовать голод, а организм в свою очередь будет эффективнее сжигать жир.⁣⁣⠀

Наиболее калорийную пищу ешьте на завтрак, а малокалорийную – на ужин.⁣⁣

Посвятите время хобби или приятному времяпрепровождению. Помните анекдот: "Решила похудеть: записалась в бассейн, тренажерный зал и в хор. Почему хор? Лишь бы есть было некогда". Это тот самый случай.⁣⁣

Не ходите за продуктами натощак. Будете голодными – наберете лишних продуктов.⁣⁣

Не взвешивайтесь ежедневно. На вес влияет много факторов, поэтому если выпили больше воды, увидите плюс на весах. Он не скажется на состоянии фигуры, но расстроит, и вы можете сдаться. Взвешивайтесь раз в неделю и обязательно замеряйте объемы.⁣⁣

Вы узнали, как правильно похудеть. Придерживайтесь советов и мотивируйте себя – результат не заставит ждать.