Проте перед приготуванням вам варто ознайомитися з цікавими фактами про цей інгредієнт. Деякі інформація вам точно стане у пригоді.

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1. Свіжість яєць

Для того, щоб яйця могли зберігатися значно довше, після покупки дістаньте їх з паперового лотка. В ідеалі їх потрібно зберігати на полиці холодильника.

За бажанням яйця можна зберігати в морозильній камері. Для цього кожне з них вбийте у формочку для льоду і відправте на полицю морозильної камери.

Тривале зберігання яєць / Фото Otletmania

2. Як зрозуміти, чи яйця не зіпсувалися

Якщо ви хочете перевірити свіжість яєць, наповніть миску або склянку водою. Акуратно опустіть у рідину яйце. Якщо воно опустилося на дно – це хороший знак. Якщо яйце піднялося доверху, воно зіпсоване.

Перевірка яєць на свіжість / Фото Lucky-women

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3. Швидке чищення яєць

У чашку або склянку покладіть варене яйце, влийте у ємність води, закрийте рукою і струшуйте в різні сторони. Після цього легко зніміть шкарлупу.

Як швидко почистити варене яйце:

4. Миття яєць

Якщо не плануєте вживати яйця сьогодні-завтра, тоді не мийте їх. На шкарлупі кожного яйця є захисна плівка, яка руйнується під час миття. Її відсутність сприяє потраплянню бактерій всередину.

Мити яйця в ідеалі потрібно теплою водою безпосередньо перед самим споживанням.

Мийте яйця перед самим вживанням / Фото Facedobra

5. Сусідство в холодильнику

Зберігаючи яйця в холодильнику, ви повинні подбати про те, щоб поруч біля них не було продуктів, які перед приготуванням не піддаються термообробці. У іншому випадку таке небажане сусідство призведе до проблем зі здоров'ям.

Подбайте про правильне розташування яєць у холодильнику / Фото Lifehacker