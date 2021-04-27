Правильное мытье продуктов может лишить нас много проблем и неприятностей. Особенно это важно для того, чтобы не навредить здоровью.

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Грибы

Приобретя грибы в магазине или на рынке, вы должны замочить их в соленом растворе на 2-3 минуты, а затем просто ополоснуть обычной водой. Благодаря этому можно избавиться кишечной палочки.

Замачивайте грибы в соленом растворе / Фото Winlain

Зелень

Достаточно часто на зелени могут быть нематоды, которые вредят нормальному функционированию организма (желудка, нервной системы, мышц и т. д.). Накапливаются такие червеобразные в основном на листьях, поэтому обычное ополаскивание фактически ничего не дает. Нужно опустить зелень в емкость с холодной водой и оставить на 10-15 минут. В идеале такую ​​процедуру нужно повторить еще раз. Нематоды и вся грязь останется на дне емкости.

Мойте зелень в миске / Фото Gazetadopovo

Корнеплоды

Многие хозяйки морковь, картофель и другие корнеплоды перед чисткой даже не моют, ведь это ускоряет процесс. Так делать неправильно. Сначала нужно очистить овощи от земли, затем залить теплой водой и оставить ненадолго. После этого чистим овощи щеткой от остатков земли и переходим к срезанию кожуры.

Не чистите овощи, не помыв их / Фото Liputan6

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Сухофрукты

Сухофрукты требуют соответствующей обработки. Их сначала нужно промыть холодной водой, а затем обдать кипятком. Это нужно не только из-за профилактики, но и потому, что производители довольно часто опрыскивают продукты специальными консервантами.

Сухофрукты также нужно мыть / Фото Driedfruits

Цветная капуста и брокколи

Помыть эти продукты сложно, но возможно. Для этого разрезаем их пополам и замачиваем в холодной воде на 5 минут. После этого промываем капусту под текущей водой и готовим любимые блюда.

Перед мытьем разрежьте капусту пополам / Фото eda-land