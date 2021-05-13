Щоб не довелося міняти дорогі прилади передчасно, ось вам кілька порад, як поводитися з технікою "по-людськи".
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Пилосос
Регулярно чистьте мішки для сміття. Заповнені всього на третину, вони вже не допомагають, а заважають якісній роботі приладу. І не забувайте прочищати фільтри. Так, їх теж треба.
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Мікрохвильова піч
Мікрохвильовку заборонено вмикати порожньою або недостатньо завантаженою.
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Електрочайник
Регулярно чистьте чайник від накипу. Накип погіршує теплообмін між водою та нагрівальним елементом. Перегріваючись, останній виходить із ладу.
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Кавоварка
Ароматна кава – прекрасний початок дня. А кавоварка – ідеальна помічниця, завдяки якій ви насолоджуєтесь усіма нюансами смаку божественного напою. І вимагає ця розумниця зовсім небагато – найпростішого догляду.
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Праска
Накип – проблема не лише чайників та кавоварок, а й прасок, якщо до резервуару ви заливаєте звичайну водопровідну воду. Із часом отвори праски забиваються – і тут знову виручає лимонна кислота.
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Фен
Неприємний запах гару, що йде від фена під час роботи, – сигнал про те, що прилад час чистити. Зніміть захист повітрозабірника й почистіть нагрівальний елемент від пилу та волосся.
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Посудомийна машина
Посудомийну машину потрібно чистити та дезінфікувати раз на два тижні. Найпростіший спосіб – з оцтом. Залийте 2 склянки білого оцту до відсіку для мийного засобу й запустіть порожню машину в режимі нагріву.
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Пральна машина
Накип – не головна причина виходу пральної машини з ладу. Більше її травмує перевантажений бак. Навіть якщо вам удалося запхати до нього ковдру ногою, нічого хорошого ви не зробили. У кращому разі річ погано випереться. У гіршому – погано стане машинці.
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Холодильник
Термін роботи холодильника становить у середньому 10 років, але він може закінчитися й раніше, якщо поряд опиниться плита. При роботі плита нагрівається, а разом із нею – і стінки холодильника, що стоїть поруч. А перегрів вкорочує холодильнику життя.
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