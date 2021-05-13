Чтобы не пришлось менять дорогие приборы преждевременно, вот вам несколько советов, как обращаться с техникой "по-человечески".

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Пылесос

Регулярно чистите мешки для мусора. Заполненные всего на треть, они уже не помогают, а мешают качественной работе прибора. И не забывайте прочищать фильтры. Да, их тоже нужно.



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Микроволновая печь

Микроволновку запрещено включать пустой или недостаточно загруженной.



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Электрочайник

Регулярно чистите чайник от накипи. Накипь ухудшает теплообмен между водой и нагревательным элементом. Перегреваясь, последний выходит из строя.



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Кофеварка

Накипь – проблема не только чайников и кофеварок, но и утюгов, если в резервуар вы заливаете обычную водопроводную воду. Со временем отверстия утюга забиваются – и тут снова выручает лимонная кислота.



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Утюг

Накипь – проблема не только чайников и кофеварок, но и утюгов, если в резервуар вы заливаете обычную водопроводную воду. Со временем отверстия утюга забиваются – и тут снова выручает лимонная кислота.



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Фен

Неприятный запах гари, исходящий от фена во время работы, – сигнал о том, что устройство пора чистить. Снимите защиту воздухозаборника и очистите нагревательный элемент от пыли и волос.



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Посудомоечная машина

Посудомоечную машину нужно чистить и дезинфицировать раз в две недели. Самый простой способ – с уксусом. Залейте 2 стакана белого уксуса в отсек для моющего средства и запустите пустую машинку в режиме нагрева.



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Стиральная машина

Накипь – не главная причина выхода стиральной машины из строя. Больше ее травмирует перегруженный бак. Даже если вам удалось затолкать в него одеяло ногой, ничего хорошего вы не сделали. В лучшем случае одеяло будет плохо выстирано. В худшем – плохо станет машинке.



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Холодильник

Срок работы холодильника составляет в среднем 10 лет. Однако он может истечь и раньше, если по соседству окажется плита. При работе плита нагревается, а вместе с ней – и стенки стоящего рядом холодильника. А перегрев сокращает холодильнику жизнь.



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